Sporting de Gijón - Elche: El Elche vuelve a abrazar la liga

Vuelta a la normalidad. A la cotidianidad del fin de semana en fin de semana. La eliminación copera del Elche a manos del Atlético de Madrid (0-4), permite al conjunto franjiverde centrarse en la liga y poner, ahora sí, todos los huevos en la cesta del ascenso. La primera de las 20 etapas que todavía tienen por delante los de Sarabia tendrá lugar este sábado frente al Sporting de Gijón en el estadio El Molinón (18:30). Será una oportunidad de oro para consolidar la plaza de ascenso directo, asaltar el liderato y, al menos, pasar la noche del sábado al domingo en lo más alto de la clasificación de la Segunda División, a expensas de lo que haga el domingo el Almería con el Huesca.

El partido estará marcado por el cruce entre Sarabia y Rubén Albés de la ida, en el que el entrenador sportinguista no saludó al franjiverde al finalizar el encuentro, un gesto que no sentó del todo bien al propio Sarabia, quien así se lo hizo saber al banquillo rival en un sonado encontronazo todavía sobre el verde del Martínez Valero. "Yo no actué bien. A partir de ahí, no tendré ningún problema en saludar a Rubén Albés", zanjó la polémica Sarabia en la comparecencia previa al choque.

Pese a lograr un meritorio empate en los minutos finales en el derbi asturiano frente al Oviedo, el Sporting llega al partido inmerso en una mala dinámica. Los rojiblancos suman solamente dos de los últimos 15 puntos como local y ya ven la zona de play-off de ascenso a cinco puntos de desventaja. Sin embargo, la propuesta futbolística de Albés suele funcionar mejor ante rivales de tendencia ofensiva, como es el caso de este Elche. Además, el técnico vigués no podrá contar con los centrales Maras y Curbelo, el centrocampista Jesús Bernal y la baja de última hora de Gaspar Campos, con molestias en la sesión de entrenamiento previa al partido.

Por su parte, el Elche también deberá lidiar con las bajas de Carlos Clerc y Óscar Plano, pero principalmente con la ausencia del 10 franjiverde, Nico Fernández Mercau. El argentino vio la quinta amarilla frente al Zaragoza y cumplirá ciclo de tarjetas esta jornada, dejando en su sustituto el principal rompecabezas para Sarabia a la hora de confeccionar el once. Dada la lesión de larga duración de Óscar Plano, futbolista que más se le podría asemejar por condiciones y zonas que ocupa en el campo, la posibilidad de alinear en punta de ataque a Mourad, quien no contó con minutos en Copa, junto a ‘Canario’ Álvarez gana bastantes opciones.