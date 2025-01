Sarabia: "Nos ha faltado jugar con más sangre y corazón"

Tras el empate a uno entre Sporting y Elche que permite a los franjiverdes pasar la noche en puestos de ascenso directo, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, compareció ante los medios para tratar lo sucedido en El Molinón.

El técnico franjiverde realizó un análisis del partido: "Soy muy exigente. Habiendo hecho ciertas cosas mejor, podríamos haber sacado algo más positivo. Durante fases, hemos jugado a no perder. Hemos controlado y defendido bien, pero en ataque estábamos muy sosos. Nos la quitábamos de encima y no nos atrevíamos a nada. No teníamos soluciones. La segunda parte ha estado mejor, la hemos controlado mejor. Hemos sido mucho más lo que queremos ser, pero nos ha faltado jugar con más sangre y corazón".

Respecto a la racha de nueve partidos sin perder, el preparador afirmó: "Ha sido una semana muy intensa. No solo por lo físico, sino también mentalmente. No puedes trabajar casi en campo, es más trabajar y recuperar. Esto ya se ha acabado, ahora toca recuperarnos bien y prepararnos para el domingo".

En cuanto los goles que anota el Elche en los últimos minutos, Sarabia piensa: "Es uno de los nuevos registros que tiene este equipo. Esto es de todos. En los últimos minutos, cuando más se desajustan las cosas, es importante tener las cosas claras. También es importante ahí la precisión, aunque hoy hemos estado especialmente imprecisos en general".

Acerca de una posible falta en el primer gol, el entrenador opina: "Creo que no es falta sobre Josan. Son duelos de fútbol, en los que el rival va un poco más agresivo y te gana. Creo que la de Álex Martín sí que le hacen falta. Es una jugada de VAR clarísima. Es clarísima. Hay que aceptarlo".

Sarabia se reencontró con Rubén Albés: "No ha existido ningún roce. Ya sabéis que a mí no me gusta ni fingir ni perder tiempo. A jugar y a competir. Fuera del campo ha habido máximo respeto, cada uno con lo suyo. Ningún problema, todo perfecto". Además, relacionado con el duelo táctico, el técnico vasco aseguró: "Dentro del poco tiempo que hemos tenido, hemos analizado mucho al Sporting. Teníamos preparadas distintas cosas, pero no creo que nos hayan superado. El gol suyo es una desatención de Yago. No hemos estado bien en esa situación. No creo que haya influido lo táctico, ellos han estado más intensos y agresivos. Nos ha faltado atrevernos más".