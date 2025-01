Dituro pone el foco en el ascenso: "Hubo interés de Colo Colo, pero confirmo al 100% que me quedo"

Se queda. Por si quedaba alguna duda, el portero del Elche Matías Dituro confirmó que, como mínimo, cumplirá su actual contrato como franjiverde, que expira el próximo 30 de junio, pese al interés del Colo Colo chileno por hacerse con sus servicios en el presente mercado invernal.

"Es verdad que hubo interés. Fui suficientemente claro con ellos: estoy muy comprometido con el Elche y muy agradecido. Mi foco al 100% está en devolver al Elche a Primera División y para ello trabajo todos los días", aseveró Dituro este miércoles en rueda de prensa. "Ojalá no se vaya nadie y si llega alguien que sea para reforzar el objetivo. Si no, estamos felices con lo que tenemos", amplió sobre el resto de actualidad de mercado.

El partido contra el Eibar

Sobre el partido contra el Eibar de este viernes, Dituro avisó de las complicaciones que podría surgir si el Eibar consigue adelantarse en el marcador: "Con espacios son peligrosos si es el partido se les pone de cara. Intentaremos seguir con nuestro juego y contrarrestar lo que propongan".

El cancerbero argentino apuntó que siempre quiere estar lo más arriba posible en la clasificación. "Nos gusta vernos arriba. Yo le doy importancia, aunque falten muchos partidos", apuntó en este sentido. "Además, me gusta que el equipo compita como en Gijón, cuando no todo sale como lo habíamos planeado. Ahora tenemos que hacer bueno ese punto en casa"", agregó.

Dituro también ofreció su punto de vista sobre las dos posibles salidas de juego del equipo franjiverde, en corto y en largo. "Me siento cómodo de las dos maneras, jugando en corto y en largo. El Sporting me tapaba mi pie derecho al salir en corto y al verlo opté por la salida en largo porque también lo trabajamos. El otro día nos sentimos más incómodos en ese aspecto, pero a partir del gol del Sporting mejoramos y el segundo tiempo ya fue más parecido a lo que intentamos proponer", detalló.

Dituro, durante la rueda de prensa de este miércoles / Jesús Hernández/ECF

Tras la eliminación en Copa, el argentino aseguró que en la portería no hay confianza y que la puerta para San Román sigue abierta con las habituales rotaciones de Eder Sarabia: "El míster no nos ha comentando nada específico, pero sí que nos ha dicho que aquí no hay titulares ni suplentes. Esto es un equipo".