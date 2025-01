Sarabia: "Vernos líderes, aunque sea solo por hoy, es algo muy bonito"

Victoria, "partidazo" y liderato. Después de sumar tres nuevos puntos en el Martínez Valero, donde los ilicitanos no renuncian a un solo punto desde principios de noviembre, Eder Sarabia, entrenador del Elche, analizó la victoria por dos goles a cero frente al Eibar en sala de prensa. "Estamos muy bien. Cuando lo buscas como lo hemos buscado, las cosas salen. Me ha parecido un partidazo, muy bonito para cualquier espectador. Ellos en la primera parte nos han comprometido con algunas acciones que hemos ajustado al descanso. Pero tenemos a un jugador como Nico (Fernández Mercau) que es absolutamente determinante y ha hecho una jugada espectacular. Luego hemos hecho 20 minutos de un fútbol maravilloso, no hemos concedido absolutamente nada. Podríamos haber hecho algún gol más, pero el partido ha sido muy muy completo. Y la verdad que vernos líderes, aunque sea solo hoy, es muy bonito", analizó el técnico franjiverde sobre el partido de los suyos.

"Valoro mucho el día a día y al que se lo merece y trabaja. A los que nos transmiten valores que nos hacen mejores. Esos, conmigo siempre van a tener premio. Creo que mis palabras son coherentes con las decisiones que luego tomo. Estoy muy contento, Sory ha hecho un gran partido y ha estado preciso además del gol. Además, la aparición de Matías (Dituro) que ha hecho un par de paradas buenas. Es una de nuestras principales virtudes, que el portero tenga que sacar alguna mano pero no esté obligado a hacer seis paradas por partido", dijo Sarabia acerca de las rotaciones en la plantilla, en la noche de este sábado con gol de Sory Kaba, generalmente suplente, incluido.

"Tenemos la suerte de tener alternativas. Me gusta mucho por dentro Nico (Fernández Mercau), pero también por fuera. Ayer cuando intuyó que iba a jugar fuera, se enfadó un poquillo. Le gusta jugar más por dentro porque ahí ha encontrado su sitio. Desde que soy entrenador, es al único jugador que dejo tanta libertad. Suelo ser mucho más riguroso con los espacios, con la zona. Pero él es ese jugador al que hay que darle más libertad", se deshizo en elogios el preparador bilbaíno hacia el '10' de su equipo.

El lateral Albert Niculaesei, de la generación de 2007, debutó en los minutos finales en liga. "Me ha faltado atreverme a ponerle de lateral (a Albert Niculaesei). Ellos tenían por ese costado dos jugadores potentes. Es un chaval espectacular, con un futuro entendemos que increíble al que tenemos que darle oportunidades. Vosotros conocéis mejor que yo el talento que hay aquí. Hasta que esté yo y esta dirección, a ellos siempre les vamos a mirar. Que sepan que les vemos, les valoramos y contamos con ellos", destacó Sarabia en un mensaje directo a la cantera franjiverde.

Sory Kaba se abraza a Fernández Mercau después de hacer gol. / Matías Segarra

"Yo te diría que veo muy difícil que tengamos un bajón alarmante. Tendremos momentos más complicados, va a ser tremendamente duro. Vamos a perder partidos y tenemos que estar preparados para eso, para competir hasta el final. Veo al equipo tan metido y maduro que no veo que vayamos a tener un bajón demasiado alarmante. Nuestra tarea es cada día ser mejores para que, cuando nos juguemos el tomate en las últimas jornadas, estemos bien colocados", concluyó el entrenador del elenco ilicitano sobre el futuro de este Elche.