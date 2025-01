Sory Kaba admite que su gol ante el Eibar fue una "liberación"

El delantero del Elche, Sory Kaba, autor de uno de los goles de su equipo en el triunfo ante el Eibar este viernes, alertó de que las segundas vuelta del campeonato "son muy difíciles", por lo que indicó que el equipo ilicitano debe mantenerla actual línea de juego y resultados durante el mayor tiempo posible. "Mira lo que pasó con el Racing de Santander", comentó el guineano en referencia al desplome del equipo cántabro hace unas semanas cuando era líder en solitario.

El ariete afirmó cedido por Las Palmas afirmó: "Vendrán momentos malos", pero admitió que el hecho de verse líder de la clasificación siempre es ilusionante. "Yo sigo siendo humilde, pero la afición tiene derecho a ilusionarse, como nosotros. No sé si en junio estaremos así, pero ahora hay que disfrutar", añadió.

Sory Kaba, titular en las últimas jornadas, dijo sentirse bien dentro del equipo, si bien precisó que es "exigente" y sabe que puede "dar más". El delantero, que desveló que su gol supuso una "liberación", elogió a sus compañeros de vestuario al señalar que el Elche tiene "un equipazo".

"Los de arriba estamos bien y se lo estamos poniendo difícil al míster. No me gustaría estar en su situación ahora mismo", reiteró en referencia al buen nivel que están mostrando todos los jugadores de la plantilla. "Todos queremos jugar, pero somos conscientes de que solo pueden hacerlo once. Hemos creado un buen grupo", explicó el atacante guineano.

El jugador, por último, agradeció el cariño y el apoyo del Martínez Valero, un campo que, según explicó, le sigue impresionando "como el primer día". "El Martínez Valero tiene algo. Ojalá siga así, por eso siempre nos dejamos la piel", comentó el delantero, que ya se enfocó en el partido de la próxima semana ante el Mirandés, otro rival directo. "Es un campo difícil", alertó.