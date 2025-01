Canario Álvarez: "Me gustaría ascender y quedarme en el Elche"

El delantero uruguayo Agustín "Canario" Álvarez compareció este miércoles en rueda de prensa y dejó claro que le gustaría que su futuro pudiera seguir vinculado al club en el que actualmente está cedido... aunque no solo depende de él.

"Estoy centrado en ascender con el Elche. Estoy muy cómodo, tanto yo como mi familia... Me gustaría ascender y si me piden mi opinión, me gustaría quedarme, pero pertenezco al Sassuolo. Si en algún momento llegan negociaciones me gustaría quedarme en el Elche, pero lo dejo para los clubes y mi representante", ha aseverado Álvarez.

'Canario' Álvarez, que ha marcado 6 goles en liga y otro en Copa, siendo el máximo realizador del Elche esta temporada junto a Mourad, fue uno de los últimos refuerzos del mercado estival del Elche. Llegó vía Sassuolo (Italia), en calidad de cedido, siendo el único de los jugadores a préstamos por los que Christian Bragarnik no pudo incluir una opción de compra.

El Sassuolo, club italiano con el que tiene contrato hasta 2027, descendió la temporada pasada a Serie B (segunda división transalpina), aunque de momento está realizando una buena temporada, con el objetivo de regresar a la máxima categoría de su país. Es líder, con 52 puntos en 23 jornadas, con dos puntos de renta sobre el segundo (Pisa) y, sobre todo, un buen colchón de siete puntos con el tercero (Spezia). Al igual que ocurre en España, los dos primeros clasificados promocionan de manera directa.

Eso sí, si por algo está destacando el conjunto dirigido por Fabio Grosso, exlateral izquierdo campeón del mundo con Italia en 2006, es por el buen rendimiento de sus delanteros, con hasta cuatro que han marcado entre 6 y 9 goles: Laurienté, Pierini, Thorstvedt, y Mulattieri. Llegado el caso, la opción de hacer caja con "Canario" Álvarez no resulta descabellada.

Partido contra el Mirandés

El delantero uruguayo también habló sobre la situación actual del equipo ante el mercado de fichajes que se cierra el 3 de febrero. "No hablamos del tema de posibles salidas ahora en el mercado invernal. Tanto yo como mis compañeros creo que estamos contentos aquí, pero sinceramente no sé si alguien se puede ir. Dejamos a los de arriba que trabajen en eso", manifestó.

"He jugado en tres o cuatro equipos y nunca me había encontrado la competencia que hay en este", agregó Álvarez, que quiso elogiar al cuerpo técnico por ser capaz de tener a toda la plantilla comprometida.

Sobre el partido contra el Mirandés, el '9' franjiverde aseguró que no se fía del Mirandés tras su derrota en Cádiz. "Sabemos que en su campo son muy fuertes porque hacen muy bien su juego. La derrota creo que los va a hacer más peligrosos. Lo veo como un partido divertido y parejo. Vamos a dar lo mejor y a buscar la victoria", apuntó.

Agustín Álvarez también admitió que la diferencia de descanso entre ambos equipos (72 horas) podría resultar decisiva: "Tenemos un par de días más de recuperación, que también nos sirvieron para despejarnos el fin de semana, tras varias semanas duras. Puede que influya en el partido del sábado. Si se puede siempre es mejor tener más descanso que el rival".

Pedro Bigas felicita a Canario Álvarez tras marcar un gol. / Áxel Álvarez

Por último, el delantero uruguayo resaltó la fortaleza mental de la plantilla del Elche, a la que ve capacitada para afrontar un mal momento, si este acaba llegando. "En el vestuario somos conscientes de que es esto es muy largo y que no todo va a ser de color de rosa como ahora. Podemos tener un partido malo y una derrota, como nos ocurrió contra el Atlético. Y entonces el equipo se repuso de la mejor forma, sacando un punto en Gijón y ganando al Eibar. Eso habla bien de la unión del grupo", concluyó.