Sarabia: "Vamos a tener que controlar todos los detalles ante el Mirandés"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes en rueda de prensa, que su equipo deberá "controlar todos los detalles" en el partido que disputará este sábado ante el Mirandés en Anduva. El preparador vasco pronosticó un partido "duro" y valoró que el Mirandés, entre otras virtudes, tiene la de "encajar poco".

"Es un equipo que juega con ritmo y confianza y al que los golpes no le hacen demasiado daño", explicó Sarabia, que añadió que el Mirandés "te exige hasta el final". "Tenemos claro lo que tenemos que hacer", señaló el entrenador del Elche, quien aseguró que el Mirandés, pese a no partir con el cartel de favorito al principio del campeonato, se ha ganado ser un aspirante.

El vasco deseó que su equipo afronte el partido con "rigor y valentía" y valoró que a partir de ahora muchos de los partidos son "finales", ya que están en juego muchos factores, como el coeficiente particular. Sarabia destacó la igualdad existente en la categoría al recordar que su equipo no ha logrado despegarse de los rivales a pesar de haber perdido solo dos partidos en cuatro meses.

En cuanto a la grave lesión de rodilla de Yago de Santiago, que se perderá toda la temporada, Sarabia mostró su pesar "porque es un jugador joven y de los que más había deslumbrado" en el campeonato. "Es un jugador de Primera y ahora tenemos una razón más para ascender y que juegue donde se merece", añadió el técnico, que confirmó que el club incorporará un nuevo extremo en lo que resta de mercado para suplirle.

El técnico también valoró el fichaje de Jairo Izquierdo, que llega al Elche para suplir la ausencia de Carlos Clerc en el lateral izquierdo. "Su llegada es un grandísimo acierto del club. Tiene experiencia y hambre y puede jugar en otras posiciones además de como lateral", explicó.

Rescisión del contrato de Clerc

El Elche también ha rescindido el contrato del lateral Carlos Clerc, cuyo compromiso con la entidad concluía el próximo 30 de junio, al no terminar de recuperarse de una lesión, según ha confirmado este viernes el propio entrenador del equipo, Eder Sarabia. El jugador catalán, que llegó al Elche hace tres temporadas, solo ha participado con el equipo durante dos partidos, uno de Copa y otro de Liga en el pasado mes de diciembre, tras haberse perdido gran parte de la temporada como consecuencia de una operación de pubis a la que se sometió este verano.

Clerc en la derrota ante el Oviedo de la pasada temporada / Matías Segarra

"No ha evolucionado como queríamos y deseábamos. Nos habíamos puesto como margen esta semana, pero no acaba de arrancar y no va a poder ayudarnos", explicó el entrenador. "Hemos tenido que tomar esta decisión. Nos duele, porque es un gran jugador que nos podía ayudar por su forma de jugar y su mentalidad", apostilló el técnico vasco, que precisó que las molestas del catalán no le impedirán seguir jugando al fútbol

"Tiene una edad buena para recuperarse y seguir desarrollando el deporte que tanto ama", incidió. El defensa, de 32 años, fue una de las principales apuestas del club para esta temporada, ya que el Elche pujó fuerte para renovar su contrato ante las ofertas con las que contaba el lateral catalán. Clerc es el tercer futbolista de la plantilla del Elche que abandona la entidad en el mercado de invierno tras Cristian Salvador, traspasado al fútbol chino, y Matia Barzic, cedido al Eldense.