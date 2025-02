Eder Sarabia, irónico tras la derrota en Miranda: "El árbitro ha sido el mejor del partido"

Tras la derrota del Elche ante el Mirandés por tres goles a cero, Eder Sarabia, ironizó durante la rueda de prensa: "El árbitro ha sido el mejor del partido, ha estado espectacular y ha acertado en todo".

El técnico franjiverde no quiso poner excusas acerca del desarrollo del encuentro: "No voy a decir nada, porque parece que justifique la derrota. Hemos hecho cosas mal, ellos bien y son un buen equipo. Nos han superado". No obstante, aclaró: "A partir de la expulsión, no ha habido partido, no hemos podido ni jugar. Bambo ha hecho dos faltas, las dos en posesión de la pelota, es increíble". "El fútbol que yo he aprendido, el fútbol de la calle es de cobertura, de duelos… El otro día Jagoba Arrasate (entrenador del Mallorca) decía que habían cosas que no entendía del fútbol. Yo hoy tampoco las entiendo", dijo el preparador.

El conjunto ilicitano no perdía un partido liguero desde hace casi tres meses. Por ello, Eder Sarabia asegura: "Esta derrota no es alarmante. Estoy con el equipo más que nunca, siendo exigente, pero cercano". "Esta categoría es una maratón. Hay veces que flaqueas un poco, pero el equipo está muy sólido", añadió.

Además, en relación con el resultado abultado y al posible golpe anímico, el preparador declaró: "Va a ser fácil levantar el ánimo. Mañana tenemos un partido amistoso (contra el Copenhague a las 12h en el Martínez Valero) que nos sirve para los que han jugado hoy menos, para preparar bien la semana y para tenerlos a todos enchufados. Vamos para adelante, es así". "Esto nos tiene que servir para aprender, para tener un poco más de mala leche en el siguiente partido. Hay que aprender a luchar contra distintos tipos de adversidades, porque el objetivo es muy grande y por ello hay que ser fuertes mentalmente", puntualizó.

Respecto al nivel de su equipo durante el partido, Sarabia cree que "la primera parte ha estado igualada" y "cada uno ha usado sus armas". "Hemos tenido un tramo bueno, con alguna situación clara, la que sacan debajo de la línea…", agregó.

Durante el choque, el colegiado amonestó con ocho tarjetas amarillas al Elche, provocando que vayan a haber tres jugadores sancionados para la próxima jornada, que son Salinas, Agustín Álvarez y Bambo Diaby. Al hilo de ello, el preparador vasco manifestó: "No pasa nada. He dicho muchas veces que no nos preocupa eso. Tengo muy buena plantilla y buenos futbolistas. No voy a justificar y no vamos a poner excusas". "Jugarán otros por los que estén expulsados o sancionados y haremos un partidazo contra el Tenerife, estoy convencido", apuntó.

Por último, acerca de toda la afición desplazada, Sarabia sabe que "hay muchas ilusiones en juego" y, por ello opina que todos tienen que exigirse "mucho más nivel, entendimiento y acierto". "Puedes perder o ganar, pero hay ciertas cosas que no pueden deslucir tanto un espectáculo y más cuando presumimos de estar en la mejor liga del mundo", concluyó.