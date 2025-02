El Elche no se fía del Tenerife: "Vienen de hacer su mejor partido"

Pese a que la valoración del mercado invernal se ha llevado la principal parte del protagonismo en la rueda de prensa de Eder Sarabia previa al Elche-Tenerife (domingo, 14 horas), el técnico franjiverde ha sido muy claro a la hora de advertir del peligro de su próximo rival, pese a su mala situación en la tabla clasificatoria.

"El Tenerife viene de su mejor partido de la temporada", ha declarado Sarabia, en referencia a la victoria canaria en su enfrenamiento contra el Albacete, de la que el vasco quiso destacar la superioridad de los chicharreros cuando jugaron once contra en once y la capacidad de aguantar y ampliar el marcador cuando se quedaron en inferioridad numérica.

Sarabia también quiso destacar la labora del nuevo entrenador del conjunto canario. "El Tenerife está ganando solidez con Álvaro Cervera, no le han hecho gol en la primera parte", apuntó el preparador franjiverde. "Si el equipo no es capaz de generar situaciones claras pronto la afición nos debe apoyar. Debemos tener inteligencia para saber manejar el partido", agregó.

Bajas del Elche

En referencia al calendario que le viene por delante a los suyos, Sarabia aseveró que únicamente piensa en el duelo de este domingo. "En esta categoría te puede ganar cualquiera, pero el equipo viene con muchas ganas después de la derrota del otro día", apuntó sobre la moral de los suyos tras la contundente derrota en Miranda de Ebro.

Un choque que dejó daños en el Elche en forma de sanciones para el partido de esta jornada, ya que Sarabia no podrá contar por este motivo con Diaby, Canario Álvarez y Salinas. Aunque no lo quiso confirmar, todo apunta a que alguno de los cuatro fichajes será titular, especialmente Jairo en el lateral izquierdo. De Marc Aguado y Germán Valera admitió que también tienen posibilidades, aunque este último no para el partido completo, mientras que con Pejiño será más cauto, para evitar lesiones. El técnico se da un plazo de dos o tres semanas para que el futbolista procedente de Las Palmas se ponga a buen ritmo, aunque estará en el banquillo el domingo y podría tener minutos en el tramo final del encuentro.