Sarabia analiza, fichaje a fichaje, el mercado invernal del Elche

El cierre del mercado invernal de fichajes del Elche se ha llevado gran parte de la comparecencia ante la prensa del entrenador franjiverde, Eder Sarabia, previa al partido de liga contra el Tenerife (domingo, 14 horas). El preparador vasco se ha mostrado "contento" por la situación final en la que ha quedado su plantilla, con cuatro fichajes y cinco bajas, desgranando una por una cada incorporación.

"Ha sido un mercado más movido de lo que esperábamos", reconocía de inicio Sarabia. "Nuestra intención era incorporar solo un futbolista que nos pudiera dar alternativas en los dos extremos. El club se ha movido bien y hemos sido capaces de incorporar jugadores que nos vayan a dar nivel", agregó, tras un mercado en el que el Elche se ha reforzado con Jairo Izquierdo, Marc Aguado, Pejiño y Germán Valera.

Los cuatro fichajes

A continuación, Sarabia ha ofrecido una breve opinión sobre cada uno de los cuatro refuerzos:

Jairo : "Un chaval extraordinario, con las cualidades que necesitábamos para ayudarnos en esa posición de lateral e incluso por delante, va a ser competencia para Salinas"

: "Un chaval extraordinario, con las cualidades que necesitábamos para ayudarnos en esa posición de lateral e incluso por delante, va a ser competencia para Salinas" Marc Aguado : "Fue una petición expresa mía en verano por sus cualidades. Raúl Guti pidió salir y en ese movimiento el club ha estado muy acertado en la operación que ha hecho, tanto para ahora como a largo plazo. Ya le he dicho que ahora mismo ahí tenemos a un futbolista como Febas y a otras opciones como John o Gerard. Marc lo va a tener que hacer muy bien para ganarse el puesto"

: "Fue una petición expresa mía en verano por sus cualidades. Raúl Guti pidió salir y en ese movimiento el club ha estado muy acertado en la operación que ha hecho, tanto para ahora como a largo plazo. Ya le he dicho que ahora mismo ahí tenemos a un futbolista como Febas y a otras opciones como John o Gerard. Marc lo va a tener que hacer muy bien para ganarse el puesto" Germán Valera : "Se presentó su situación y fue relativamente fácil, a pesar de lo que pasó en verano. Creo que él estaba un poco arrepentido. Sabe que conmigo ha sido el año que más ha disfrutado y más rendimiento ha dado. Le veo maduro y muy preparado, está como un animal"

: "Se presentó su situación y fue relativamente fácil, a pesar de lo que pasó en verano. Creo que él estaba un poco arrepentido. Sabe que conmigo ha sido el año que más ha disfrutado y más rendimiento ha dado. Le veo maduro y muy preparado, está como un animal" Pejiño: "Era uno de los futbolistas que más ganas tenía que viniera. Es determinante y desequilibrante, nos va a dar cosas diferentes a las que tenemos, aunque venga con menos ritmo competitivo"

Bajas y Bragarnik

Por lo que respecta a las bajas que ha sufrido la plantilla del Elche, Sarabia únicamente entró en detalles en la de Raúl Guti, de regreso a Zaragoza en el trueque con Marc Aguado. "Por nuestra parte no teníamos intención, pero él tenía ganas de volver a casa y quitarse la espina del año pasado", explicó Sarabia.

El entrenador franjiverde, además, aseveró que no ha pedido ningún delantero, aunque llegaron muchos ofrecimientos para esa posición. Por último, hizo una valoración de la buena sintonía que tiene con Christian Bragarnik y el resto del grupo de trabajo del club en materia de fichajes. "No he estado en situaciones anteriores, pero sentimos una buena conexión desde el primer día que hablamos. Todo lo que me dice él me sirve para aprender y lo veo muy parecido, igual que con Pedro (Schinocca, director general) y con Pepe (Contreras, secretario técnico). Hemos hecho un grupo de trabajo muy bueno. Creo que por un lado me lo he ganado y por otro lo he puesto fácil. Soy un entrenador que escucha, que tiene cintura y no me siento atacado por las opiniones".