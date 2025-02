Eder Sarabia: "Hoy nos ha salvado el VAR"

Tras la victoria del Elche ante el Tenerife por dos tantos a cero en el Martínez Valero, Eder Sarabia afirmó en la rueda de prensa: "El rival ha merecido más, el partido no me ha gustado". "No vamos a poner excusas. Hemos empezado bien, pero hemos jugado a defender el resultado y no sabemos hacerlo", agregó.

El entrenador del Elche admitió: "Hemos cometido muchos errores. No hemos estado bien en lo defensivo y con la pelota hemos sido poco valientes. En la única jugada que hemos combinado, hemos metido el segundo gol. Este partido nos vale para aprender".

Uno de los protagonistas del partido fue el arbitraje. Acerca de las actuaciones de los colegiados, el preparador franjiverde aseguró: "En las acciones polémicas, no hay interpretación posible, las marcan las líneas. Se podría decir que hoy nos ha salvado el VAR". "Nuestra forma de jugar favorece la forma de arbitrar, porque no nos tiramos nunca, mientras que hay otros equipos que exageran, fingen… Nosotros, que vamos de pardillos e intentamos ayudar, somos los perjudicados normalmente", apuntó.

Además, el técnico vasco incidió en varios nombres propios: "Álvaro Núñez ha jugado en la izquierda porque pensaba que Luismi iba a jugar de inicio. Dituro y Pedro Bigas han sido los mejores, el resto no me han gustado demasiado, pero les perdono todo". En ese sentido, se deshizo en elogios hacia Germán Valera, que debutó con su nuevo equipo: "Sabía que Germán iba a ganarse a la gente. Se le podrá recriminar acierto, pero se lo deja todo en el campo. Nos va a dar mucho, ha jugado a una altísima intensidad". Respecto a la no convocatoria de Nico Fernández, Sarabia desveló: "Nico no ha jugado por precaución, venía arrastrando molestias en el cuádriceps y en el tendón rotuliano. Él ha querido jugar, se lo agradezco".

Acerca de si en las últimas jornadas ha habido un bajón de rendimiento del Elche, el entrenador bilbaíno piensa que su equipo contra el Eibar y contra el Mirandés en el 11 contra 11 estuvo "bien". Asimismo, cree que "el inicio de la segunda vuelta ha sido complicado", ya que "en esta categoría te puede ganar cualquiera". A partir de ese razonamiento, el técnico lanzó un mensaje a la afición: "Estamos en la jornada 26, le pido a la afición que siga con nosotros. Hay momentos en los que vamos a estar atascados y ahí les necesitamos. La competencia arriba es muy dura y todo va a estar en pocos puntos".

En cuanto al penalti fallado por Sory Kaba, que posteriormente sería repetido y anotado por el mismo para colocar el 1-0 en el electrónico, Sarabia declaró: "Yo le dije a Dituro que cambiase el tirador y que avisase, pero Sory se ha repuesto del fallo y nos ha dado parte del camino a la victoria".

El preparador franjiverde incidió en que no quiere poner excusas: "Es verdad que nos faltan bastantes jugadores muy determinantes, pero no me voy a justificar con eso. Los nuevos se tienen que ir acoplando al equipo y aprendiendo". En relación con las rotaciones y los fichajes, añadió: "A Pejiño tenemos que cuidarlo, no le veía en este partido como carrilero. Ha jugado Adam porque se lo ha ganado con nosotros y con el filial". "Febas y Aguado son compatibles porque son perfiles diferentes. Hemos hecho un gran mercado, ahora somos mucho más fuertes", puntualizó.

Eder Sarabia no se olvidó de jugadores como Gerard Hernández, que no ha jugado el encuentro, o de Mario Gaspar, que entró durante el segundo tiempo: "Le he pedido perdón a Gerard Hernández. Ha sido de lo mejor de la semana y en el amistoso jugó espectacular. Le estoy dando menos minutos de los que merece. Mario Gaspar es de esos jugadores a los que hay que destacar. Es un ejemplo para todos y es importante para el equipo".

Por último, el técnico del conjunto ilicitano avisó de que, pese a la derrota contra el Mirandés, "el equipo no se va a caer, tiene las cosas claras y están todos mentalizados y unidos". "Necesitamos desde el miércoles volver a conectarnos con nuestra mejor versión, porque queremos estar ahí arriba", concluyó.