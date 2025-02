Avisos con final feliz... de momento

No estaba Eder Sarabia completamente feliz tras la victoria de su equipo contra el Tenerife, pese a haber sumado tres puntos la semana posterior a una derrota y haber salido indemne de una serie de decisiones arriesgadas. El vasco es tan inquieto en la banda como en sus planteamientos tácticos. Rara vez repite onces, esquemas e ideas. Su cabeza está en constante ebullición, incluso en periodos positivos. Se le podrá criticar por muchas cosas, jamás por inmovilismo.

Ante el Tenerife, su equipo recibió tres puntos... y un nuevo aviso. El año ha empezado con más ajetreo del esperado en el Elche, entre el mercado de fichajes, las eliminatorias de Copa del Rey, los partidos de liga, la lesión de Yago, las bajas por sanción... Los franjiverdes, con una idea futbolística clara, han mantenido una línea regular en puntuación durante el primer mes competitivo de 2025, no así de juego. En enero y principios de febrero los de Sarabia han alternado convincentes actuaciones, siendo fieles al libro de estilo del proyecto, con días de supervivencia, en los que tocaba mirar con mejores ojos al resultado que al juego.

No es esto un déficit a cargar en la cuenta de Sarabia ni los futbolistas, más bien la constatación de una realidad. A lo largo de una temporada, que en este caso tendrá un mínimo de 46 partidos oficiales y un máximo de 50, es totalmente lógico tener valles. Meses mejores y peores, en juego y resultados. El objetivo, en este sentido, debe ser doble: el número de meses de buen juego debe ser mayor que el de peor juego y cuando la inspiración no sea total hay que ser capaces de rascar puntos. Como sea. Ejercicios de supervivencia que distinguen a los buenos equipos de los campeones.

Ejecicios de supervivencia

El Elche de Sarabia transmite la sensación de tener ese gen campeón. Ante el Tenerife se puso de manifiesto... y no por primera vez. En las últimas semanas, los franjiverdes han sumado 7 puntos de 12 posibles en cuatro compromisos con el brillo justo: la victoria ante el Zaragoza con gol de Rashani en el minuto 93, el empate en Gijón contra el Sporting con una diana de «Canario» Álvarez en el 88, la derrota en Miranda de Ebro (3-0) y el último duelo contra los canarios. El promedio, para haber sido días de intendencia, no está nada mal.

Sobre todo porque cuando el Elche tiene el día inspirado arrolla a sus oponentes. Da la sensación de superioridad total. Y, con el paso del tiempo, no deja escapar puntos. Las Palmas y Eibar han sido los dos últimos ejemplos, como antes lo fueron Castellón, Racing de Santander u Oviedo. Además, bien sea por vía exhibición o a través de la supervivencia balompédica, el Martínez Valero es un fortín que convierte a los ilicitanos en el mejor local de la categoría, con seis triunfos consecutivos y un parcial goleador de 14-1 en estos partidos.

¿Alarmas en el Elche?

¿Hay que encender alguna alarma por la línea de juego mostrada por el Elche en 2025? Sería conveniente hacerlo, al menos de puertas para dentro. Sarabia, poco propenso a la contención durante el desarrollo de los partidos, ya ha soltado alguna blasfemia al aire en pleno cabreo. Y en rueda de prensa ha dejado perlas en forma de aviso. Con un comportamiento intachable por parte de los futbolistas, el problema que puede tener el Elche no es de actitud sino de juego. Tan simple (escribirlo, no tanto hacerlo) como recuperar el nivel de los mejores meses. Y siempre estar preparados para, cuando lleguen los días nublosos, de frío y lluvia, salir al campo y obtener el mayor premio posible.

La fase actual de la temporada ubica a los equipos en la zona del objetivo por el que pelearán a partir de abril, cuando todo se decida. El Elche tiene el recuerdo de 2024, cuando aparentemente llegó como un tiro y se acabó diluyendo entre la falta de un delantero no fichado en el mercado invernal (ahora se han cubierto todas las peticiones del entrenador e incluso se ha adelantado una extra, la de Marc Aguado, inicialmente pensada para el verano), los despidos de capitanes, técnicos y médicos y el agotamiento de la relación entre el vestuario y su líder.

Bragarnik observa el Elche-Tenerife desde su palco privado / Áxel Álvarez

Si todos han aprendido de los errores de antaño, tanto los que estaban como los que no, el Elche no debería tropezar otra vez con la misma piedra. El líder tiene carisma, no hay un solo futbolista (aparentemente) descontento y la idea de juego está clara. Se ha demostrado que cuando se ejecuta bien, funciona. Ahora es cuestión de haber entendido todos los avisos recibidos, tanto los que tuvieron un desenlace feliz (Zaragoza, Sporting y Tenerife) como los que no (Mirandés) para que lleguen el menor número posible de aquí a junio. Porque dos cosas parecen bastante claras a estas alturas de la liga: este Elche arrolla cuando le sale el plan y tiene capacidad de supervivencia cuando no. Pero siempre es mejor que los planes salgan bien.