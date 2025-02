El grito de Adam tras cinco meses de silencio

En la última ventana de cambios, junto a Marc Aguado y con el Elche sufriendo para aguantar el 1-0 al Tenerife, Eder Sarabia volvió a echar mano de Adam Boayar. El canterano, que fue titular en la segunda jornada contra el Albacete, había desaparecido de los planes del técnico vasco desde entonces. Más de cinco meses sin jugar con el primer equipo, ni siquiera en los partidos de Copa. Hasta este domingo.

Era un momento duro para el Elche, nada de minutos de la basura. Sarabia quiso premiar lo que venía viendo en los entrenamientos de las últimas semanas. Más de uno se sorprendió al ver entrar al dorsal 32 como última baza para sostener el marcador ante el acoso y derribo chicharrero. Y Adam llevó la tranquilidad a los últimos minutos del partido en el Martínez Valero.

El joven melillense de 19 años marcó el 2-0 en el minuto 92 para evitar cualquier contratiempo y disgusto de última hora. Bien ubicado, cazó un rechazo tras una buena combinación franjiverde que descolocó por completo a la defensa del Tenerife y le generó el espacio suficiente para definir sin excesivos problemas, superando a Edgar Badia, un portero al que creció viendo hacer milagros. En la celebración, Adam dejó un grito de rabia como imagen icónica.

Las mejores imágenes del Elche CF - Tenerife (2-0) de la jornada 26 de la Liga Hypermotion / Áxel Álvarez

"¿He sido yo?"

"Marcar delante de tu afición es una sensación inexplicable. Cuando metí el gol no me lo creía. Cuando escuché a toda la gente dije: '¿he sido yo?' Ojalá sea el primero de muchos", declaró Adam tras el encuentro a los medios oficiales del Elche. No es su primer tanto con el primer equipo, ya que la temporada pasada vio puerta en Anduva, contra el Mirandés, en la antepenúltima jornada. De la mano de Sebastián Beccacece debutó con la franja en Copa del Rey frente al Europa y disputó 10 partidos oficiales (8 de liga). Con Sarabia lleva dos.

En la campaña presente, tras aquella titularidad en el Carlos Belmonte, donde jugó poco más de una hora, regresó a la dinámica del filial ilicitano, en Segunda RFEF, donde ha disputado 11 partidos y ha marcado un gol. Ahora no quiere bajarse del tren de los mayores.

"Siempre intento dar lo máximo al equipo, sea desde el banquillo o jugando desde el inicio. Tengo muy buenos últimos metros, puedo aportar goles y sacrificio", explicó el futbolista hispano-marroquí. "Los compañeros me ayudan muchísimo. Tenemos un vestuario increíble, que te acoge muy bien y que te hace sentir uno más cuando sales al campo", agregó.

Adam celebra el gol al Tenerife / Áxel Álvarez

"El míster ha confiando en mí, me dijo que me lo había ganado en los entrenamientos después de un tiempo sin jugar en el primer equipo", finalizó Adam, cuyo premio al trabajo individual fue altamente rentabilizado por el equipo. Solo quedaban un par de minutos para concluir el choque, pero el 2-0 hizo gritar de liberación a todo el estadio. Y también a él, tras casi medio año en silencio.