El Elche presenta a los deseos de Sarabia

El Elche ha presentado este miércoles a Germán Valera y Marc Aguado, últimas llegadas del conjunto ilicitano en la pasada ventana de fichajes invernal. En operaciones independientes, los dos llegaron la noche del cierre del mercado bajo la exigente validación de Eder Sarabia, quien coincidió con ambos durante la campaña 2022/23, curso que supuso la irrupción del Andorra en Segunda División.

Después de debutar como futbolistas del Elche el pasado domingo, Valera como titular y Aguado entrando desde el banquillo en los compases finales, tras la sesión de entrenamiento de este miércoles ambos también se han estrenado en sala de prensa.

Germán Valera

El extremo cedido hasta final temporada por parte del Valencia, Germán Valera, aclaró los motivos que le llevaron a fichar por el conjunto ché cuando iba de camino a Elche: "Es cierto que el último día me surgió la opción de ir a Valencia y era una gran oportunidad de jugar en Primera. Las cosas no han salido del todo bien y creo que en Elche puedo encontrar la continuidad que no he tenido allí. Estoy muy feliz de estar aquí y tendremos que estar muy unidos sobre todo cuando lleguen malos momentos".

Germán Valera dribla a un rival en la tarde de su debut. / Áxel Álvarez

"Me sentí muy bien en el campo, como en casa, que al final es lo más importante. Se agradece mucho a la afición por el cariño. El ambiente encaja perfecto entre el equipo y la afición para que todo salga bien así que nos toca ir a por más", dijo Valera sobre su debut como franjiverde.

"Llegué nuevo y son decisiones del entrenador, yo no las puedo manejar. Lo único que puedo hacer es entrenar bien y tratar de convencerle, pero jugar o no está bajo su decisión. Me hubiera gustado tener más continuidad, pero hay ocasiones en las que las cosas no salen. Me lo tomo como un aprendizaje en mi carrera", añadió acerca de su papel discreto con el Valencia durante el primer tramo de competición.

El nuevo extremo del Elche también habló sobre el costado en el que se siente más cómodo. "Donde más he jugado es por la derecha, pero sinceramente me da lo mismo jugar en cualquier banda porque me siento cómodo en ambos perfiles", sintetizó, poniendo en valor de esta forma su capacidad para actuar en ambos costados.

Marc Aguado

Por su parte, el secretario general del Elche, Pedro Schinocca, confirmó las bases del contrato de Marc Aguado, quien firma por tres temporadas con la entidad franjiverde con la opción de un año adicional en función "de los partidos disputados".

Marc Aguado, con el balón controlado en la tarde de su debut con el Elche. / ECF

"En verano estuve cerca de venir, pero no terminé llegando por circunstancias que no puedo controlar yo. En esta ocasión fue todo muy rápido, porque la primera noticia que tuve yo fue el lunes (del final de mercado) por la tarde. No dependía de mí del todo, pero estoy muy contento de estar aquí", manifestó el ex del Zaragoza sobre los entresijos de su llegada a Elche.

Aguado también se pronunció acerca de su debut y su relación con el vestuario en estos primeros días: "Lo viví muy feliz y contento. Ya me quedé muy flipado cuando jugué aquí con el Zaragoza a principios de mes, sabía que en este estadio se respira algo diferente. Estoy muy agradecido por el cariño recibido y ojalá puedan ser muchas más victorias en este estadio. Soy una persona introvertida y tenía miedo de llegar a un vestuario nuevo, pero esto es una familia y todo fluye genial".

"Hay grandes jugadores en mi posición. Mi filosofía de vida me hace venir a aportar mi granito de arena, pero no a quitar el puesto a nadie. A Aleix (Febas) me ha tocado sufrirle en contra y es un jugador diferencial. Es un orgullo compartir posición tanto con él como con Gerard (Hernández)", enunció el centrocampista zaragozano sobre la competencia en la posición del pivote.

Para finalizar, Aguado aseguró seguir al equipo franjiverde deste el principio de temporada: "Yo solía ver los partidos del Elche porque me gustaba mucho la forma en la que jugaban, no hay muchos equipos que jueguen así en la categoría. Ahora, viéndoles todos los días jugar y competir, me han impresionado todavía más. Cuando vengan mal dadas, que vendrán, tendremos que estar unidos"