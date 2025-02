Eder Sarabia: "En Almería tenemos poco que perder y mucho que ganar"

Semana larga en el Elche, con partido el lunes en Almería, que hace que la comparecencia previa del entrenador franjiverde, Eder Sarabia, se produzca tres días antes de la celebración de un duelo entre dos de los claros candidatos al ascenso a Primera. El vasco quiso quitar presión a los suyos de cara a esta jornada y dejó la seria duda sobre la participación de Nico Fernández Mercau, que ya fue baja ante el Tenerife.

"Creo que tenemos poco que perder y mucho que ganar", enfatizó Sarabia en un par de ocasiones durante su charla, posiblemente con la intención de cargar la presión sobre un Almería que no atraviesa un buen momento de forma. "Llegamos muy bien, es la realidad. Lo que nos ocurrió el otro día contra el Tenerife nos pasa a todos los equipos. Ahora mismo el Almería, que parecía que se salía de la tabla, lleva cuatro semanas sin ganar. Somos exigentes, pero me comparo con el resto de los equipos y me veo preparado y convencido para ganar el lunes", explicó.

Fernández Mercau

Sobre la mesa no tardó en aparecer el nombre de Fernández Mercau, ausente la semana pasada por unos problemas físicos de última hora. Pese a que el argentino, al igual que ocurriera contra el Tenerife, quiere jugar, los técnicos y médicos franjiverdes no están dispuestos a arriesgar.

"Está peor de lo que nos gustaría, pero mejor de lo que parecía", informó Sarabia. "Quedan dos entrenamientos y en el de este viernes tanto él como Jairo han hecho cosas con nosotros. Si entendemos que están con máximas garantías podrán jugar, pero tampoco es el último partido de la temporada", agregó el preparador vasco.

Aparte de Jairo y Fernández Mercau, el Elche está pendiente también del estado físico de Rashani. Sarabia, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, perderá para este partido a Josan, aunque recupera al menos a Canario Álvarez, Salinas y Diaby.

Sobre su ausencia en el banquillo visitante el estadio de los Juegos Mediterráneos, Sarabia quiso quitarle hierro al asunto: "Está claro que si estamos todos somos mejores. Lo hubiese visto más determinante en la jornada 8 que ahora porque el equipo sabe desarrollar lo que toca en cada momento. El equipo y la figura de Jon López me transmiten total confianza".

Sarabia, que pidió mejorar la puntuación a domicilio y que para ello espera que Almería pueda resultar un punto de inflexión como lo fue Málaga en la primera vuelta (0-3 en La Rosaleda), también se congratuló por la evolución de los fichajes de invierno, aunque Jairo haya estado parado esta semana por su percance físico. De Marc Aguado insitió en la posibilidad de verle junto a Febas y sobre Germán Valera y Pejiño incidió en la mejoría física de ambos.

Jon López da indicaciones junto a Eder Sarabia durante un partido / Áxel Álvarez

Por último, al analizar al Almería mostró su respeto por uno de los candidatos al salto de categoría. "No tiene patrones que en casa haga una cosa y fuera otra. Tiene variantes, se puede ir arriba o replegarse, con muchos recursos para atacar", apuntó. "Seguramente no estén en su mejor momento, pero tenemos que esperar lo mejor de ellos y estar a la altura. Siempre nos ha ido mejor siendo valientes. Si perdemos en Almería nos pasarían por un punto y de los de arriba nadie se va a salir en la tabla en esta Segunda División", finalizó.