El técnico que la vorágine del descenso administrativo se llevó

Joan Francesc Ferrer, conocido futbolísticamente por el apodo de Rubi, ya tiene suficiente solera y currículum como para considerarle un clásico del balompié, al menos de la última década y media. Este lunes, con el Almería, será rival del Elche, entidad a la que nunca ha entrenado, aunque varias veces ha estado en cartera. Y una de ellas estuvo prácticamente atado.

Rubi, que inició su carrera en los banquillos en la 2001-2002 con el Vilassar de Mar, fue progresando en los siguientes años: Hospitalet, Sabadell, filial del Espanyol, Ibiza, Benidorm... Hasta que llegó al Girona y debutó en el fútbol profesional, con una gran temporada 2012-2013, la del ascenso del Elche de Fran Escribá, que le permitió ganarse un puesto en el cuerpo técnico del Barcelona de Gerardo Martino en la 2013-2014 y plaza en mando en el del Valladolid en la 2014-2015.

Negociación compleja con Anguix

Su buen hacer le metió en las quinielas para hacerse cargo de varios banquillo en el verano de 2015. Entre ellos, el del Elche. Un Elche, eso sí, que andaba en su etapa más convulsa, descendido administrativamente a Segunda División y sin plenas garantías de evitar la caída a finales de julio de aquel año a la categoría de bronce del fútbol español. Juan Aguix seguía presidiendo la entidad y, pese a las dudas en el entorno, consiguió convencer a Rubi de firmar, fuera en Segunda o en Primera, ya que el club ilicitano mantenía su batalla a través de alegación para tratar de recuperar la plaza que había perdido en los despachos.

Rubi dio el OK a Anguix. Para entrenar en Primera o en Segunda. Muy posiblemente siendo consciente de que sería esto último. Lo que no entraba en los planes del técnico catalán era bajar a Segunda B. Y eso mismo le advirtieron desde su agencia de representación. Rubi dudó, pidió tiempo a Anguix, el mismo fue pasando y, viendo que la respuesta ya era más un "no" que un "sí", el Elche contrató a Rubén Baraja y Rubi esperaría hasta octubre, cuando le llegó su primer banquillo en Primera, el del Levante.

Duelos directos y elogios

Los caminos de Rubi y el Elche se separaron y únicamente se han vuelto a unir como rivales. El técnico catalán se ha enfrentado en un total de 8 ocasiones a los franjiverdes, con un balance de dos victorias (en los dos últimos duelos), tres empates y tres derrotas. Llegó al Almería en abril de 2021 y ha mantenido su puesto pese al descenso de la pasada campaña, ya que tiene contrato de larga duración con el club indálico.

Rubi saluda a Pacheta antes de un Valladolid-Almería / R. García

En su rueda de prensa previa al partido contra el Elche, Rubi elogió el nivel de los ilicitanos e insistió varias veces en la necesidad de victoria que tiene su equipo, tras cuatro jornadas sin ganar. Sobre el conjunto dirigido por Sarabia subrayó que tiene "una idea de juego muy atractiva, muy ofensiva", y es "un equipo que propone muchísimo, que va a buscar tener el balón, generarte dudas, hacerte correr", con "una propuesta muy interesante respecto a los números".