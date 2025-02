Sarabia: "No podemos hacer tantas cosas bien y no ganar de goleada"

Eder Sarabia vivió el duelo en Almería tenso, nervioso, en una sala habitualmente poblada por profesionales dedicados al scouting, desde la que según el propio técnico en algún momento pensó en "lanzarse al césped" fruto de sus nervios, pero que en esta ocasión fue ocupada por el entrenador del Elche y el secretario técnico franjiverde, Pepe Contreras. Tras el empate en los minutos finales, Sarabia se mostró "muy cabreado" por el papel de su equipo a raíz de quedarse con un futbolista más. "No hemos estado bien con uno menos. Estoy enfadado, muy enfadado, porque no podemos hacer tantas cosas bien y no ganar por goleada. Nos ha faltado valentía con balón y sin balón en el once contra diez. Por ocasiones era un partido para haber ganado, pero no vale porque las oportunidades no vuelven", declaró.

"No creo que hayan venido muchos equipos aquí en a lo largo de muchos años y haciendo el partidazo que hemos hecho, no sean capaces de pasar del uno a uno. Hay que ponerle un poquito más de amor propio porque era importante ganar aquí y dar un puñetazo encima de la mesa. Todo lo que hemos hecho espectacular durante una hora, lo hemos dejado de hacer con uno más", añadió el preparador bilbaíno sobre el papel de su equipo. Además, el técnico también valoró de forma positiva la libertad que le aportó a Aleix Febas la figura de Marc Aguado como pivote: "Febas, jugando como hoy de centrocampista mixto, para mí ha sido el mejor de los nuestros".

Pese a su visible rebote con el juego de su equipo durante los compases finales, Sarabia fue contundente a la hora de hablar sobre la posibilidad de ascender de forma directa a Primera División: "Lo tengo muy claro, se lo he dicho a los jugadores que lo vamos a conseguir (el ascenso). Porque sí, porque lo vamos a conseguir. Ya sé que van a haber muchos equipos y va a ser dificilísimo, pero confío tremendamente. No todos pueden jugar con la jerarquía que hemos jugado hoy frente a todo un Almería, que tiene esos pedazo de jugadores. Mañana toca entrenar otra vez para ir contra el Cartagena con todo. Hoy queríamos ser mejor equipo que ayer y lo somos".

Jon López saluda a Rubi en la previa al partido. / LALIGA

"Es verdad que Pejiño tiene que entender todavía ciertas cosas mejor, nos tiene que dar muchísimo. Ha perdido demasiados balones. Germán Valera nos da mucho por los dos lados, mucho trabajo y cada vez más precisión en los últimos metros por la madurez y el crecimiento que ha tenido. Marc Aguado ha estado muy bien pese a que le ha pesado algo el aspecto físico", manifestó el entrandor del conjunto ilicitano. Ya más calmado que al inicio de la comparecencia, Sarabia también bromeó sobre su cabreo: "Ahora en un rato se me pasará en el autobús jugando un par de partidas al ajedrez y hablando con mi mujer...".

Eder Sarabia también expuso los motivos que le llevaron a dar entrada a John Chetauya en lugar de Álvaro Núñez, titular habitual en el lateral derecho. "Teníamos que valorar un poco diferentes cosas como lo que nos aportaría en ataque y en defensa a quien eligiéramos. Creo que, salvo en un par de errores con balón, John ha estado muy bien. También es verdad que a veces le necesitábamos a Bigas y a Affengruber en situaciones defensivas que provocábamos en las acciones defensivas. Álvaro (Núñez) está bien y va a seguir jugando muchísimo, pero simplemente queríamos algo más de centímetros también en el balón parado", expresó.

"Es increíble lo de la afición. Un Almería - Elche no era un partido de lunes, tocaba favorecer el espectáculo, pero no han fallado. Estoy con ellos tremendamente agradecidos y parte de mi enfado es por no haberles podido brindar esa victoria. Cuantos más seamos, más fuertes seremos", finalizó el técnico franjiverde sobre el desplazamiento de la afición del Elche a territorio almeriense.