El Elche se enfrenta al ascenso más igualado del siglo

La locura de LaLiga Hypermotion no para de aumentar. La Segunda División es una de las categorías más complicadas a nivel europeo y es que la igualdad que existe en la clasificación hace que todos los equipos estén en un pañuelo. Prueba de ello es la pequeña diferencia que existe entre el Mirandés (48 puntos), actual líder de la clasificación tras disputarse la 27ª jornada, y el Real Oviedo (47 puntos), que es quinto. Además, el Almería con 45 puntos es el equipo que marca el "play-off", estando a tan solo tres puntos del pico de la tabla.

En estos momentos, el Elche es cuarto con 47 puntos y está viviendo en primera persona el ascenso más ajustado de todo el siglo a estas alturas de temporada. En su situación, los ilicitanos están a una victoria de ponerse líderes en solitario o a una derrota de salir de posiciones de promoción a Primera División, aunque dependiendo del resto de los resultados que tengan sus competidores. En ese sentido, los franjiverdes están situados en un triple empate, junto al cuadro ovetense y al Huesca.

Similitud con 2015

Para revivir una temporada que se asemeje algo a la clasificación actual, debemos retroceder 10 años. Durante el curso 2014-2015, tras la jornada 27 de liga, el líder era Las Palmas (52 puntos). El conjunto canario estaba por delante del Valladolid (51 puntos), que era segundo. Sin embargo, los vallisoletanos se encontraban con los mismos puntos que el Girona, tercero, y el Real Sporting, cuarto, mientras que el Real Betis era quinto con 50.

El salto en la clasificación llega con el Real Zaragoza, que marcaba el "play-off". Los maños tenían 42 puntos que, sin ser pocos, suponían una diferencia amplia respecto a los equipos situados arriba suya tanto ese curso como en el actual.

Oportunidad perdida ante el Almería

En la última fecha del campeonato regular, el Elche empató a uno ante el Almería en su visita al conjunto indálico y pierde una oportunidad de oro de poder terminar la jornada como líder en solitario, algo que no pasa desde hace 12 años, cuando se produjo el famoso ascenso del "Elche de los récords".

El resultado para los ilicitanos no es malo, ya que si hubieran perdido estarían sextos en la tabla a un punto de salir de la zona privilegiada de la categoría. No obstante, después del partido las sensaciones no fueron las mejores por como se desarrolló el encuentro.

Para los franjiverdes, la victoria en el UD Almería Stadium era importante de cara al futuro. No solo por la posibilidad de distanciarse de los andaluces, sino por el golaveraje directo. Al terminar en tablas el choque, los de Sarabia pierden en ese aspecto debido a la derrota de la ida jugada en el Martínez Valero, a lo que se añade que también lo tienen perdido con el Mirandés.

De hecho, esta oportunidad perdida provocó el cabreo de Eder Sarabia, que vivió el choque desde las cabinas, aunque ahora más que nunca el técnico confía en que sus jugadores pueden conseguir subir a Primera División: "Lo tengo muy claro, se lo he dicho a los jugadores que lo vamos a conseguir (el ascenso). Porque sí, porque lo vamos a conseguir. Ya sé que van a haber muchos equipos y va a ser dificilísimo, pero confío tremendamente. No todos pueden jugar con la jerarquía que hemos jugado hoy frente a todo un Almería, que tiene esos pedazo de jugadores. Mañana toca entrenar otra vez para ir contra el Cartagena con todo. Hoy queríamos ser mejor equipo que ayer y lo somos".