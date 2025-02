Yago de Santiago habla por primera vez tras su rotura del ligamento cruzado: “La rodilla va bien, está respondiendo rápido”

Hace tres semanas, un parte médico publicado a través de los canales oficiales del Elche dejaba helada a la afición franjiverde por la crueldad, el dolor y la impotencia que el comunicado contenía. En una acción fortuita, cotidiana, de esas que se repiten centenares de veces en cada sesión dirigida por Eder Sarabia, el extremo Yago de Santiago sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Ahora, mentalizado del proceso de recuperación que tiene por delante, lo primero que hace al despertar es tachar en un calendario un nuevo día superado para volver a sentirse futbolista. En una entrevista emitida a través del canal de Youtube del Elche, el jugador vigués ha repasado sus sensaciones superados los primeros 12 días de rehabilitación, ha hablado por primera vez sobre el día de su lesión y ha analizado el momento que atraviesa el equipo tras el empate en Almería.

Yago Santiago mira a la zona de preferencia del Martínez Valero tras su primer gol como jugador del Elche. / Alex Domínguez

El extremo del Elche arrancó explicando cómo está gestionando estas tres primeras semanas de lesión. “Lo vivo con muchos altibajos. Es una situación difícil con la que, desde el momento en el que me rompí, me han llegado muchos momentos complicados, pero el apoyo de mis compañeros, el club, la afición y la gente de la ciudad la verdad me da fuerza para seguir adelante. Hace 12 días que me operé, estoy contando los días con un calendario en casa al que le voy tachando cada vez que me levanto. Ya me han quitado la mitad de las grapas y la rodilla va muy bien, va respondiendo muy bien y muy rápido. Por esa parte, cada pequeño logro para mí es una alegría inmensa porque me voy visualizando poco a poco en el campo otra vez”, enunció.

Yago también se pronunció sobre la mañana en la que conoció el alcance de su lesión y lo arropado que se sintió por parte del club: “Me acordaré siempre de cuando el doctor me comunicó la lesión. Justo estaba Christian (Bragarnik) aquí, en el estadio, y desayuné con él, Pepe (Contretas), Pedro (Schinocca) y el míster (Eder Sarabia). Ese desayuno, dentro de lo mal que estaba, me hizo sentirme muy bien del apoyo que tenía de toda la directiva. Christian me dijo que iba a estar conmigo al 100% para cualquier cosa que necesitara y eso me hizo sentir un plus de energía increíble”.

Yago de Santiago tras ser intervenido de su rotura de ligamento. / ECF

“Fue muy difícil ver el partido desde fuera, en casa, con mi madre. No es lo mismo vivirlo con ellos que estando a distancia, es muy diferente y duro. Me hubiera gustado estar con ellos después del partido, pero no pudo ser. Lo viví con mucha tensión, tenía miedo de que nos pudieran ganar en los últimos minutos. Nosotros tuvimos muchas ocasiones y yo me levantaba del sofá y empezaba a gesticular. Disfruté muchísimo viendo al equipo, les he dado la enhorabuena a todos, viendo en casa a la afición me sentí orgulloso de pertenecer a un equipo que represente tanto”, declaró el jugador franjiverde sobre el partido de su equipo en el UD Almería Stadium.

En el vídeo publicado por el Elche, de Santiago contó por otro lado el mensaje emitido por el míster del conjunto ilicitano el pasado martes, a primera hora. “Eder ha querido transmitir en la charla de hoy que el esfuerzo del equipo fue buenísimo, que no nos podemos quedar solo con eso. Yo viéndolo desde casa hacía mucho que no disfrutaba tanto viendo un partido. El míster también dijo que ese tipo de situaciones hay que mejorarlas y que toca demostrar que también podemos matar los partidos. Ahora toca Cartagena, que no viene bien, pero es un histórico de Segunda. En el último partido los vi y hay que tener cuidado, es un partido al que hay que ir metidos como fuimos a Almería”, finalizó.