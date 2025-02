Febas: "No nos podemos relajar porque no hemos hecho nada"

El centrocampista del Elche, Aleix Febas, aseguró este jueves, en rueda de prensa, que su equipo deberá ganar muchos partidos esta temporada para estar al final de la competición en la parte alta de la clasificación ante la gran igualdad existente entre los favoritos al ascenso.

"El año pasado íbamos segundos con la competición más adelantada, por lo que no nos podemos despistar ni relajar porque no hemos hecho nada", alertó el jugador, que añadió que el Elche debe estar "preparado para todo".

"Aunque cada vez queda menos, no miramos cada partido como una final porque esa presión y nerviosismo te puede pasar factura", incidió Febas, quien añadió que el equipo que afronte los partidos con más serenidad "se llevará el gato al agua".

El centrocampista del Elche advirtió de la dificultad del próximo partido ante el Cartagena, colista de la competición, al recordar que en Segunda División "no puedes relajarte". "Ya se vio ante el Tenerife, ante el que hicimos un mal partido aunque logramos los tres puntos. Ahora queda poco y los equipos de abajo aprietan más", explicó el centrocampista, que añadió que los jugadores del Cartagena "querrán mostrarse para seguir en la categoría" la próxima temporada.

Sin confianzas ante el colista

"Será un partido complicado y habrá que tener paciencia y hacer nuestro juego sin nerviosismo. Hay que estar con las orejas para arriba porque ya fue un rival duro en la ida y además está la presión de jugar ante el colista y de tener que ganar sí o sí", argumentó el catalán, quien admitió estar atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

"Estoy en un momento en el que soy feliz con lo que hago y con mi vida en Elche", aseguró el jugador, quien indicó que se siente "cómodo" jugando en una posición más adelantada tras la llegada al equipo en el mercado de invierno de Marc Aguado.

Febas conduce el balón durante el partido contra el Deportivo de este curso / Matías Segarra

Aleix Febas, cuyo contrato con el Elche expira en 2026, afirmó que no se plantea una salida del club en el caso de que el equipo no logre el ascenso y se mostró agradecido a la afición ilicitana por su apoyo incluso en los momentos del pasado curso en los que no disfrutó de continuida