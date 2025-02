Elche-Cartagena | El Elche desactiva la trampa a tiempo

Tres minutos de acierto le bastaron al Elche para conseguir la victoria contra el colista Cartagena, en uno de esos partidos en los que ganar era una obligación si quieres estar la temporada que viene en Primera División. Los tantos de Germán Valera y «Canario» Álvarez enterraron la hora de dudas en las que se había metido el conjunto franjiverde. La trampa se había activado justo al regresar del entretiempo, con el tanto visitante. Era entonces momento de ponerse ante el detonador y decidir qué cables tocaba cortar. Lo hizo Eder Sarabia con un par de sustituciones que dinamitaron rápidamente el duelo, voltearon el marcador y permitieron a los ilicitanos conseguir su triunfo funcionarial.

Un día que no pasará al recuerdo del franjiverdismo. No se escribirán capítulos especiales en los libros de historia del Elche sobre aquella jornada en la que un desahuciado Cartagena se plantó en el Martínez Valero disfrazado de cordero, pero escondiendo una dentellada lobuna que hirió al favorito, pero no lo mató. Y eso que los hombres de Sarabia empezaron bien, con una primera posesión larga de más de un minuto que terminó en córner y un cuarto de hora inicial de sometimiento al oponente.

A partir de entonces el Cartagena mostró la patita. Lo hizo en un par de contragolpes, uno mal resuelto por Escriche y otro salvado yendo al suelo por Álvaro Núñez. En ese intercambio de golpes, Mendoza tuvo la más clara para los locales, en la primera combinación en la que estos encontraron hueco por el centro para generarle espacios al canterano, que recortó a su marca y no pudo batir a Campos por las buenas prestaciones del cancerbero cartagenero.

El Elche movía y movía a los murcianos con la intención de erosionar su muralla poco a poco, granito a granito. Cansancio físico y mental. En el banquillo esperaba Fernández Mercau, suplente. Sarabia sigue sin forzar al argentino y la remontada de los suyos hizo que ni siquiera tuviera que saltar al terreno de juego. Pero el Cartagena, hundido en la tabla y con pleno de derrotas desde la llegada de su tercer entrenador del curso, Guillermo Fernández Romo, se había decidido a caer, si es que tenía que caer, con el máximo honor posible.

Del 0-1 al 2-1

Al volver de vestuarios tras el descanso aparentemente no cambió nada, pero el Elche salió despistado. Su rival enlazó primero una posesión larguísima e instantes después marcó el 0-1, en una acción en la que Escriche cogió la pelota en campo propio y empezó a correr. Álvaro Núñez decidió darle espacio en lugar de salir al corte y cavó su propia tumba. El exfranjiverde llegó hasta casi la línea de fondo y cedió atrás. Todos los defensas franjiverdes se hundieron y los mediocentros no llegaron por detrás, dejando completamente solo en el punto de penalti a Álex Millán, que marcó casi a placer, en remate mordido.

La trampa quedaba activada, con media hora por delante para encontrar soluciones. La primera idea de Sarabia podría resultar impopular, pero fue efectiva. Diaby por Affengruber y Josan al campo. Al Elche le estaba faltando profundidad por la banda derecha, casi desierta ante la preferencia de Valera por irse hacia dentro. En un abrir y cerrar de ojos se pasó del 0-1 al 2-1.

La remontada nació precisamente en otro fallo. El último del Elche ante el colista. El colegiado señaló penalti tras una mano de Delmás, que se descuidó en un balón aéreo que le superó y que «Canario» Álvarez devolvió al corazón del área, tocando en su brazo. El uruguayo erró la pena máxima, en un nuevo paradón de Campos, pero Valera fue el más rápido sobre el césped para recoger el rechazo y empatar a placer.

La propia inercia permitió a los dos equipos recuperar el estatus esperado de cada uno. El Elche se vino arriba y el Cartagena terminó de hundirse. Tres minutos más tarde Josan sacó un preciso centro desde la banda derecha, esa que llevaba una hora sin apenas tránsito y «Canario» Álvarez se desquitó de su fallo en el penalti (y del de la semana pasada en Almería) con un testarazo en el área pequeña ante el que Campos no tuvo más respuesta que reclamar falta y ganarse una amarilla.

Josan pelea por el balón con El Jebari / Áxel Álvarez

Con la trampa desactivada y en ventaja, el escenario de partido dio un giro de 180 grados para el Elche, que pudo dedicarse a tener la pelota y protegerse de cualquier susto. Josan tuvo el 3-1, pero ya no fue necesario hacer más sangre a un Cartagena que volvió a toparse con su dura realidad de esta temporada. La del Elche, mientras tanto, queda claro que está en pelear por el ascenso a Primera División.