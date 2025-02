Diaby, "Canario" Álvarez y Germán Valera analizan el liderato del Elche

Tras la remontada del Elche ante el Cartagena (2-1), el conjunto ilicitano consiguió volver a lo más alto de la tabla 12 años después. En ese sentido, varios futbolistas de la plantilla franjiverde analizaron tanto el partido como la situación por la que pasa el club de cara a la recta final del campeonato.

El central Bambo Diaby admitió que todos los jugadores de la plantilla están "muy contentos". "Como ha dicho el míster, venimos de mucho trabajo para poder disfrutar de estas victorias", añadió.

El defensor franjiverde reconoció que antes de que arrancara la liga ya sabían que todos los partidos iban a "ser complicados" y, a nivel personal, desveló estar "bien y feliz en el Elche, trabajando cada día para aprovechar oportunidades".

Acerca del próximo encuentro que disputa el conjunto ilicitano, Diaby declaró: "El Racing ha demostrado todo el año de lo que es capaz, pero somos el Elche y estamos preparados".

En segundo lugar, el "Canario" Álvarez analizó su estado de forma tras convertirse en el máximo goleador de su equipo, con ocho tantos hasta el momento esta temporada. "Estoy muy contento. Fue un partido muy complicado, pero por suerte reaccionamos, toca celebrar y preparar el siguiente partido". "Creo que el equipo nunca se vino abajo, sino que sacó la rebeldía con nuestro juego para sacar el resultado", agregó.

El ariete uruguayo le mandó un mensaje a la afición e incidió en que espera "poder seguir marcando y ayudando al equipo de esta forma". "Gracias a la afición. En todo momento estuvo con nosotros y nos dio impulso", apuntó el delantero cedido en el cuadro franjiverde.

Por último, tuvo la palabra uno de los recientes fichajes del Elche, Germán Valera, que se estrenó como goleador ante el Cartagena y, además, lo hizo delante de su gente. "Es cierto que nos costó más en la primera parte, pero en la segunda fuimos a por el partido", manifestó el extremo, que añadió: "He tenido la suerte de conseguir el rechace para el gol, así que estoy contento".

En cuanto a su rendimiento durante su etapa en el Valencia, Valera dijo: "En Valencia no tuve continuidad y físicamente me cuesta un poco, pero cada vez estoy mejor". "Ser líderes nos motiva, nos da confianza", explicó el futbolista murciano. "Cada partido es un mundo, pero lo importante es que el equipo no deje de luchar y esté preparado para todo. Estamos tranquilos en el vestuario, tenemos que seguir consiguiendo victorias para tener confianza y afrontar los próximos partidos para ganarlos, luego ya veremos la clasificación", concluyó.