"Canario" Álvarez vuela en el Elche

El "Canario" ha evolucionado para convertirse en un águila. Agustín Álvarez vuela, pero lo hace para cazar goles en el área. Es un ave que no deja de buscar a su presa y así lo ha demostrado tras convertirse en el máximo anotador del Elche, con ocho goles entre todas las competiciones, donde un gran porcentaje vienen a partir de acciones aéreas.

El delantero uruguayo llegó prestado al conjunto ilicitano prácticamente sin confianza, con ganas de reencontrarse a sí mismo futbolísticamente, después de una cesión sin éxito en la Serie B y de un proceso de recuperación duro a causa de una lesión de ligamento cruzado que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de 220 días.

El "Canario" Álvarez ha marcado ya siete goles en Segunda División y uno en Copa del Rey a estas alturas de temporada, su mejor registro desde 2021, cuando era jugador de Peñarol. Durante ese curso, en el conjunto charrúa metió ni más ni menos que 23 tantos.

Pieza que completa el puzle

El delantero del Elche es la pieza que le faltaba a los ilicitanos para ser un equipo a temer en la parte ofensiva. A lo largo de las últimas temporadas, el juego franjiverde ha echado en falta un futbolista capaz de rematar lo que se le ponga por delante, que esté en el lugar adecuado y que sepa leer las situaciones de las que sacar ventaja a los defensores rivales.

Además, el "Canario" es un jugador que no solo destaca por su faceta goleadora, sino que en la mayoría de los partidos retrasa su posición para asociarse con sus compañeros desde la creación, actuando prácticamente como un mediapunta más, aunque siempre acaba las jugadas dentro del área pequeña o muy próximo a ella. En ese sentido, todos sus goles en el campeonato liguero han sido desde dicha zona, donde más daño hace un delantero que aparece en el núcleo de la defensa contraria siendo prácticamente indetectable.

Asimismo, en cifras, el atacante cedido por el Sassuolo recuerda a otros delanteros que han pasado por el club ilicitano, ya que un delantero centro no metía ocho goles en una temporada desde Lucas Boyé en la temporada 20/21, aunque es cierto que si nada se tuerce dentro de poco el "Canario" superará ese registro.

Dominio aéreo

Sin duda, el fuerte del ariete uruguayo no es la altura, pero con su 1.77 metros es capaz de convertir los cielos en su terreno favorito y es que, pese a jugar contra centrales mucho más físicos que él, gana más de la mitad de los duelos aéreos que disputa.

Asimismo, es un especialista en los remates de cabeza. Cuatro de sus siete goles en LaLiga Hypermotion han llegado de esta forma y todos ellos han servido para hacer que su equipo consiguiera puntuar. El charrúa anotó de esta manera ante: Málaga, donde fue el primer tanto de una goleada a domicilio (0-3); Levante, partido que quedó en tablas (1-1); Eibar, encuentro que volvieron a ganar los franjiverdes (0-2).

Para Agustín Álvarez, es muy importante volver a haber marcado gol con el Elche. "Espero poder seguir marcando y ayudando al equipo de esta forma", declaró tras su tanto ante el Cartagena y, además, manifestó hace unas pocas semanas: "Estoy centrado en ascender con el Elche. Estoy muy cómodo, tanto yo como mi familia... Me gustaría ascender y si me piden mi opinión, me gustaría quedarme, pero pertenezco al Sassuolo".