Vértigo desde los once metros en el Elche

«Los penaltis hay que trabajarlos más. Hemos fallado más de los debidos». Palabra de Eder Sarabia, tras ganar al Cartagena, pero ver como su equipo erraba el tercer penalti de los ocho lanzados en liga esta temporada. Esta vez le tocó a «Canario» Álvarez. Anteriormente lo hizo Fernández Mercau, en dos ocasiones. Hay, además, un asterisco, la pena máxima marcada por Sory contra el Tenerife, que el colegiado mandó repetir por la invasión de área de un rival.

Lo menos preocupante de un dato que coloca el porcentaje de acierto en los penaltis del Elche (62,5 %) por debajo de la media del curso en Segunda, que tampoco es excepcional (73 penaltis marcados de 101 lanzados en 28 jornadas), es que a los franjiverdes no se les ha escapado ningún punto por dichos fallos. De hecho, en el último de ellos Germán Valera anotó al aprovechar el rechazo de Campos al tiro del ariete uruguayo.

Germán Valera celebra el tanto que supuso el empate e inició la remontada contra el Cartagena. / Áxel Álvarez

Los otros dos penaltis fallados por el Elche en la 2024-2025, ambos con la firma de Fernández Mercau, fueron contra el Córdoba (jornada 3) y ante el Oviedo (jornada 16). En ambas ocasiones los ilicitanos sumaron los tres puntos, además con autoridad. Los cinco disparos desde los once metros que han terminado en gol han sido de Fernández Mercau, que presenta un dos de cuatro (Granada y Oviedo), Nico Castro (Córdoba), Mourad (Málaga, la única pena máxima que le han señalado al Elche a domicilio) y el ya mencionado de Sory.

En Segunda División, solo el Albacete ha dispuesto de más penaltis esta campaña que los franjiverdes (diez, siete de ellos gol). El dato que dispara a los de Sarabia en esta suerte del fútbol es que todavía no se les ha señalado ninguno en contra, igual que al Mirandés. Los más fiables de la categoría en este apartado son Cartagena (5), Córdoba (4), Tenerife (3) y Levante y Oviedo (2), que de momento no han fallado ninguno.

Especialistas

Los datos del Elche actual distan mucho de la fiabilidad que presentaba desde los once metros el equipo de la temporada pasada, con pleno de acierto (seis de seis), todos lanzadores diferentes: Tete Morente, Nico Castro, Mourad, Óscar Plano, Fidel y Boyé. Ese porcentaje actual del Elche en los penaltis es el peor de los ilicitanos en la última década, desde que en la 2014-2015 los franjiverdes, en Primera División, marcaran únicamente cuatro de los siete intentados (57 %), pese al acierto de Lombán.

Precisamente la figura de un especialista es de lo que parece adolecer el Elche actual, aunque Fernández Mercau, por calidad y personalidad, no se va a achantar a la hora de seguir pidiendo la vez cuando los suyos tengan un penalti a favor y él esté en el campo. De la plantilla actual el futbolista que más penas máximas ha lanzado como profesional, según los datos recogidos por Opta, es Sory Kaba, que no presenta un balance excesivamente positivo, ya que ha marcado seis de los diez que ha tirado. Le siguen los dos «Nicos», Fernández Mercau con sus cifras de este curso y Castro, que ha marcado los dos lanzados durante su etapa como franjiverde, pero falló uno con Newell’s Old Boys.

Edu Albacar lanza un penalti en el estadio Santiago Bernabéu. / INFORMACIÓN

Hablar de especialistas desde los once metros en el Elche es recordar la figura del lateral Edu Albacar, defensa más goleador en la historia del club, que se mostró como un auténtico seguro en este particular cara a cara con los porteros... hasta su última temporada en activo. Albacar no había fallado ningún penalti como franjiverde en su carrera hasta la 2016-2017, cuando descolgó las botas para regresar al césped y sorprendentemente marró los dos que tiró.

¿Hay vértigo desde los once metros en el Elche? Quizás no, aunque Sarabia ya haya puesto el dedo en la llaga y señalado un problema que, de momento, no ha supuesto ningún contratiempo a los ilicitanos. Eso sí, cualquier detalle puede resultar decisivo a la hora de decidir un ascenso y aunque en el «play-off» no haya tandas, un penalti puede serlo.