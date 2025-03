Racing de Santander - Elche | Hora de defender el liderato

Un auténtico duelo de colosos se va a vivir mañana a las 21 horas en El Sardinero. El Elche visita al Racing de Santander en lo que se va a convertir en un choque directo de vital importancia para los objetivos que tienen marcados ambos equipos y con el que los franjiverdes aspiran a poder poner una distancia de cuatro puntos sobre su rival a falta de 13 jornadas.

Los de Eder Sarabia llegan al encuentro con la moral por las nubes tras sacar una valiosa victoria en casa ante el Cartagena que los coloca en la cúspide de la tabla, por lo que se miden a los racinguistas con la condición de defender el liderato de Segunda División 12 años después. Por su parte, los verdiblancos atraviesan una mala de resultados, pues han caído o empatado en sus últimas tres jornadas. El conjunto de José Alberto López no conoce lo que es sumar de tres desde hace un mes, cuando ganaron en casa al Málaga (2-1) el pasado 1 de febrero.

El Elche no presenta buenos números como visitante y es por ello que fuera de casa tienen que subir un escalón para afianzarse en lo más alto de la clasificación. En ese sentido, el enfrentamiento de mañana es de lo más variopinto, ya que el Racing tampoco ha logrado sumar una buena cantidad de puntos como local, algo que sorprende, pues es el mejor equipo a domicilio. Mientras que los ilicitanos no vencen lejos de su estadio desde finales del mes de diciembre, cuando ganaron al Castellón en el SkyFi Castalia, y solamente han conseguido 15 puntos de los 39 posibles, los santanderinos únicamente han obtenido 22 de los 42 que han tenido en juego en El Sardinero.

Sarabia debe pensar en una alineación que la que no podrán estar Rashani, que ha entrenado al margen durante toda la semana, y Yago de Santiago, lesionado de larga duración. Además, sigue estando la gran duda de Nico Fernández, quien ya estuvo en la última convocatoria con el equipo, pero que no disputa ningún minuto desde hace más de un mes por las molestias que ha ido arrastrando las últimas semanas. No obstante, quien podría volver a la titularidad es Josan, que se recuperó para el último partido y repartió la asistencia que confirmó la remontada ante el Cartagena para poner a los suyos líderes de la competición.

El Racing también recibe al Elche con bajas. José Alberto no tendrá disponibles a: Sainz-Maza, lesionado hasta el final de la temporada; Montero, sancionado por acumulación de tarjetas; y Mantilla que, pese a ser duda, finalmente ha quedado fuera de una convocatoria que tiene nombres propios como el del guardameta Jokin Ezkieta, que fue uno de los hombres del partido la última vez que ambos equipos se enfrentaron en este escenario, o Íñigo Vicente, estandarte racinguista. Dicho partido, lo ganó el conjunto local por tres goles a uno, en lo que fue uno de los encuentros que terminó por sentenciar a los franjiverdes el curso pasado.

Los ilicitanos quieren seguir con la buena racha con la que acabaron la primera vuelta y con la que han empezado la segunda. Para ello, este choque es fundamental y la premisa es intentar replicar el enfrentamiento de la ida, donde ganaron a su rival por tres tantos a cero en el Martínez Valero gracias a las anotaciones de Agustín Álvarez, máximo goleador franjiverde, Mourad y Nico Castro en el descuento. En relación con ello, los de Sarabia fueron notablemente superiores en ese duelo y para que pierdan el golaveraje directo deben caer derrotados mínimo por tres goles.

Con la victoria contra el Cartagena, escalaron a la primera posición, pero la reciente victoria del Huesca frente al Racing de Ferrol obliga a los del técnico vasco a conseguir sumar los tres puntos ante un rival que se le da especialmente bien y contra el que presenta un buen parcial en los enfrentamientos directos, pues los santanderinos solo han vencido a los franjiverdes en una ocasión de las últimas 13, aunque siete de ellas acabaron en empate y las cinco restantes fueron a favor de los franjiverdes.

Recuerdos de 2013

El Elche no defendía un liderato en Segunda División desde el 8 de junio de 2013, cuando lo hicieron en casa contra el Guadalajara. El conjunto ilicitano ganó aquel partido 3-1 para ponerle el broche final a una temporada que pasó a los libros de la historia del club.

Han tenido que pasar más de 4.000 días para que los franjiverdes puedan luchar por seguir en lo más alto de la categoría de plata del fútbol español dos jornadas seguidas.