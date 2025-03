Sarabia: “No estoy de acuerdo en que hoy hayamos sido un equipo irreconocible”

Después de caer en El Sardinero (2-0) y con ello perder el liderato y su correspondiente de ascenso directo, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se centró en sala de prensa en las "muchas cosas bien hechas" que hizo su equipo. “A nivel de puntos no rascamos nada positivo, pero en muchos otros aspectos nos llevamos cosas positivas. Ha sido un partidazo de mucha riqueza táctica, el Racing con su propuesta y nosotros con la nuestra. Creo que el partido se ha decantado en dos pases malos nuestros que han sabido aprovechar. Ellos tenían muy claros su plan y les ha salido genial, toca felicitarles”, explicó.

“No estoy de acuerdo en que hoy hayamos sido un equipo irreconocible, creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Lo que pasa es que en dos pases malos de David (Affengruber) y Pedro (Bigas) nos han condicionado mucho, pero estábamos jugando bien ante un equipo que se ha replegado mucho. Seguramente nos ha faltado tener algo más de presencia en área en la primera parte, pero en la segunda lo hemos hecho más. El resultado no me enturbia el análisis final. No nos va a hacer daño esta derrota”, añadió el preparador franjiverde en un mensaje optimista pese a la consecución de la séptima derrota de la temporada (cinco de ellas como visitante).

Sarabia también habló sobre el golaveraje, el cual el Elche tiene ganado al Racing de Santander debido a la victoria de los ilicitanos por tres goles a cero en el choque de ida: “No era algo en lo que teníamos puesto demasiado el foco, pero es algo que puede ser determinante. Para mí, venir y jugar con esta personalidad aquí tiene mucho mérito. Nos han ganado en dos detalles técnicos que podríamos haber evitado. Noa ha faltado elegir bien y no precipitarnos tanto en las situaciones de tiro. Toca seguir mirando hacia adelante y pensar en Castellón”.

El técnico del conjunto ilicitano también esclareció los motivos de la ausencia de Nico Fernández Mercau en la convocatoria: “Ha tenido una pequeña recaída en el recto. Habíamos marcado unos pequeños plazos para que estuviera hoy pero no ha podido ser por esa recaída que le tendrá unas semanas fuera. No me voy a quejar de eso porque tengo grandísimos futbolistas que también nos dan muchos”.

“Lo hemos disfrutado mucho. Estar líderes en esta categoría tan dura es para estar muy contentos, pero sabemos perfectamente que lo podemos recuperar. La temporada es durísima y preciosa, es una de las cosas que tenemos que destacar porque hay equipazos trabajadísimos y cada vez todos exigen más. A mí que me encanta el fútbol, si tengo que perder que sea en un partidazo como este y en un ambiente así”, comentó Sarabia sobre el liderato con el que ha convivido el franjiverdismo durante la semana.

Eder Sarabia, con rostro serio, atiende al partido entre Racing de Santander y Elche. / LOF

Antes de finalizar su comparecencia, Sarabia también se quiso acordar de la afición franjiverde. “Hay que agradecerles mucho. Mañana hay que currar y aquí estaban. Si alguna vez no les valoro será un error porque se dejan su dinero, invierten su tiempo y comprometen sus trabajos. No estábamos muchos porque no era fácil, pero sabemos que les tenemos detrás y contra el Castellón estoy seguro de que habrá un ambientazo. Todo lo que estamos consiguiendo es gracias a estar todos juntos”, alentó.