Elche CF: ¿Gestión de grupo o autoengaño?

Poner un reproche al partido del Elche en Almería sería un desprecio al fútbol de la misma magnitud que calificar de «partidazo» la batalla franjiverde en Santander. Dos actuaciones a domicilio en las antípodas que a profesionales no les debe escocer en la crítica, siempre que esta sea justa, moderada y respetuosa. Por eso sorprendió la reacción en el «análisis final» de Eder Sarabia desde la sala de prensa de El Sardinero.

Aquí caben dos posibilidades, la gestión de grupo o el autoengaño. Aunque a uno no le parezca la filosofía más adecuada resultaría tranquilizador que el discurso de Sarabia en Cantabria fuera por el primer camino. El de proteger a sus jugadores tras un mal día. No lo deberían necesitar personas adultas, no niños de 10-12 años, pero el fútbol ya se sabe que históricamente si de algo se nutre es de solidificar cada vez más la burbuja que separa al futbolista del resto del mundo. De este modo los golpes de realidad luego son más dolorosos, aunque cada cual es libre de escoger las palabras que considera adecuadas para su discurso. Cuando gana, cuando empata y cuando pierde.

Si Sarabia realmente piensa y es capaz de defender hasta la última palabra que pronunció en su análisis postpartido el Elche podría encontrarse con un problema inesperado en plena fase de felicidad. Estaba claro que tras instalarse en aguas tranquilas después de la zozobra del inicio del campeonato todavía quedaba por llegar algún vaivén en los tres meses que restan de temporada. Ocurrió en Miranda de Ebro. Y ha pasado en Santander. Malos días lejos de casa que se suman a actuaciones alejadas de la excelencia en el Martínez Valero contra Tenerife y Cartagena, sacadas adelante tanto por la capacidad de reacción del equipo franjiverde como por, no nos llevemos a engaño, la crítica temporada que están viviendo los dos últimos clasificados de Segunda División.

Avisos... de momento

Son avisos. Solo eso, de momento. La palabra crisis no está ahora mismo ni de lejos en el diccionario ilicitano, ni tan siquiera en su primera letra. Pero el fútbol devora momentos de forma con una velocidad eléctrica. Y el ejemplo en el Elche no hay que buscarlo muy lejos en el tiempo. Ahí está lo ocurrido hace un año, cuando los franjiverdes arrollaban a todos sus rivales, Levante incluido en el Ciutat de València; y en un parpadeo perdió aquel partido y cayó en una espiral de derrotas y divorcios entre el entrenador, futbolistas, técnicos y médicos.

Tanto Sarabia, que lo mismo baja la bandera del mercado invernal en el club que ofrece los partes médicos, como la dirigencia del Elche saben que cuidar la unión del vestuario es absolutamente clave en este proyecto, en el que la exigencia para entender los conceptos futbolísticos es máxima, con el desgaste que ello puede conllevar. Por eso el vasco reparte cariño a todos, tanto de manera privada como pública, se evitan tediosas concentraciones viajando en el mismo día de partido, aunque la dinámica franjiverde en este sentido no sea la misma que la de equipos como Barcelona, Real Madrid o Atlético; y se fomenta la presencia de todo aquel que quiera sumarse a las expediciones, aunque esté lesionado.

Una gestión de grupo que está funcionando, guste más o menos, allá cada cual con su concepción personal de lo que debería ser el fútbol profesional, una profesión de adultos o un juego de niños a los que haya que mimar y/o controlar. Quien esto escribe es más proclive a la zanahoria que al palo. A la libertad personal que a la sobreprotección. A tratar a los deportistas como parte de nuestra sociedad y no como dioses. Así se llega mejor a ese camino de unión que parece tener recorrido el Elche de esta temporada. Sin necesidad de autoengaños. Si se juega bien se dice, sea cual sea el resultado. Y si se juega regular o mal, por errores propios o aciertos del rival, igual.

Eder Sarabia da instrucciones a los suyos mientras prepara un cambio en el Elche-Cartagena. / Áxel Álvarez

El Elche no tuvo un buen día en El Sardinero. Ni lleva un último mes brillante, salvo la notable excepción de Almería. Le faltan Fernández Mercau y Yago, que no es poco, y los fichajes de invierno andan en la fase final del rodaje al plan de Sarabia. Marzo será clave para solucionar los últimos problemas que se puedan detectar de cara a los decisivos abril y mayo. Autoengañarse y ver partidazos el día que haces un tiro a portería, en el minuto 83, sería peligroso, casi quijotesco.