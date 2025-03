Fernández Mercau recae de su lesión en el recto y estará fuera "alguna semana más"

El regreso de Nicolás Fernández Mercau a los terrenos de juego deberá de seguir esperando por el momento. El 10 del Elche, por quien según Bragarnik un equipo quiso pagar ocho millones de euros más variables en el mercado invernal, ha recaído de su lesión en el recto y el plazo para su regreso, emplazado en principio para la noche de este domingo en El Sardinero, es toda una incógnita.

Así lo hizo saber el entrenador del Elche, Eder Sarabia, al término del encuentro franjiverde en Santander, saldado con derrota (2-0). "Ha tenido una pequeña recaída en el recto. Habíamos marcado unos plazos para que pudiera estar hoy (domingo), pero necesitamos que esté al 100% y es verdad que ha tenido una pequeña recaída y va a estar algunas semanas fuera", explicó el técnico, preocupado por la situación física de quien ha sido su jugador más diferencial en lo que va de temporada.

Nico Fernández Mercau se lamenta tras fallar un penalti en liga. / Alex Domínguez

"No ha sido mucho pero no podemos asumir riesgos y hemos entendido que no podía llegar para hoy por otra pequeña lesión en el recto. Vamos a ver cómo evoluciona. Lo que no voy a hacer es quejarme ni lamentarme por eso porque creo que tenemos muchos otros futbolistas que lo están haciendo muy bien", añadió Sarabia sobre el alcance del impedimento físico.

Pese a su lesión, Fernández Mercau ha visto desde la grada los últimos cuatro partidos que ha disputado el Elche, todos ellos con el argentino no disponible. El nacido en Buenos Aires estuvo hace dos semanas en Almería y también ha estado presente este domingo en Santander. Además, también entró en la convocatoria del partido frente al Cartagena pese a tampoco estar en condiciones de contar con minutos.

Nicolás Fernández Mercau, en el aeropuerto de Elche - Alicante antes de salir hacia Santander. / ECF

Dadas las explicaciones de Sarabia, quien otorga un plazo de varias semanas, su regreso parece poco probable tanto para el encuentro frente al Castellón (8 de marzo) como para la visita Oviedo, donde el Elche jugará el próximo viernes 14 de marzo, es decir, en 12 días. La evolución muscular del futbolista marcará si podrá regresar para el derbi provincial ante el Eldense, el sábado 22 de marzo a las 16:15 horas en el estadio Martínez Valero.

El Elche sin su '10'

El conjunto franjiverde ha afrontado un total de siete partidos sin Nico Fernández Mercau como titular y el balance no es precisamente positivo. Tres victorias (ante Cádiz, Cartagena y Tenerife), dos empates (Almería y Sporting de Gijón) y dos derrotas (Huesca y Racing de Santander) ha sumado el Elche sin el ex de San Lorenzo arrancando el choque en sobre el verde, es decir, ha sumado 11 puntos de 21 posibles cuando éste no inició el encuentro sobre el tapete.