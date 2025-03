¿Quién se pone el «10» del Elche?

La baja de Nico Fernández Mercau, que lleva sin jugar un partido con el Elche desde el pasado 1 de febrero contra el Mirandés, está siendo un quebradero de cabeza para los franjiverdes, por todo lo que aporta el argentino, en cuestión de creatividad y desborde, en el apartado ofensivo del equipo dirigido por Eder Sarabia.

Fernández Mercau es ese futbolista diferente, ajeno a esquemas tácticos y órdenes técnicas, que todo equipo necesita para romper lo que el rival trabaja durante la semana para frenar tus capacidades. Sin él, Sarabia debe encontrar el modo de encontrar un sustituto que aporte magia. Aunque no sea en la misma cantidad, al menos hace falta un futbolista que rompa líneas, atraiga rivales y genere situaciones ofensivas claras, bien propias o para algún compañero.

Sobre todo porque la ausencia de Fernández Mercau podría prolongarse durante varias semanas. No se le quiso arriesgar, pero ha recaído de sus problemas musculares. Ahora cuesta creer que el tiempo de baja no repita, como mínimo, el ya transcurrido. Otra opción, descartada hace unas semanas por el propio técnico, sería la de arriesgar más de la cuenta en el momento en que el jugador esté disponible. Los resultados y necesidades dictarán sentencia en este sentido, aunque la idea sigue siendo la de no precipitar ningún regreso que pueda provocar una ausencia todavía más duradera. El trabajo con los fisios y recuperadores y el descanso del propio Fernández Mercau serán claves para una pronta recuperación.

Mendoza, opción principal

Mientras tanto, el Elche debe seguir viviendo sin su mago. Sin su «10». No es casualidad que el argentino haya heredado dicho dorsal. En la época en la que no había dorsales fijos, a algún compañero le tocaría ponerse la camiseta con ese número, posiblemente el que más mística tenga en la historia del fútbol. Ahora, alguien en la plantilla franjiverde debe asumir ese rol. Algún futbolista debe ponerse la camiseta con el «10» a la espalda.

El principal candidato para dicho honor, por cualidades y proximidad a las mejores virtudes de Fernández Mercau, es el canterano Rodrigo Mendoza. Sin ser exactamente el mismo prototipo de pelotero, el murciano es un centrocampista con capacidad para superar líneas y con la suficiente creatividad para generar ocasiones de gol, tanto para él mismo como para sus compañeros. Le falta dar el siguiente paso.

Y la oportunidad se le presenta, otra vez. En el recuerdo queda su desaparición hace un año de los planes de Sebastián Beccacece cuando parecía que empezaba a ser un jugador diferencial. Sarabia le cuida y le ha dado titularidades en este tramo sin Nico. En una de ellas, contra el Tenerife, los registros de Mendoza estuvieron a la altura de los del argentino, con 8 duelos ganados (Fernández Mercau promedia siete en todo el campeonato) y 3 regates completados con éxitos (el bonaerense promedia 2,7). Mendoza debe ser capaz de ganar peso en este Elche sin «10», por el bien de su evolución y por el de su club.

Rodrigo Mendoza centra un balón desde el costado derecho ante el Tenerife. / Áxel Álvarez

Un segundo futbolista que se asemeja a Fernández Mercau sería Pejiño, cedido por Las Palmas en el mercado de invierno. El contratiempo en este caso es el poco rodaje con el que cuenta, que le aleja de su mejor versión. Las otras opciones de Sarabia, aparte de Mendoza y Pejiño, supondrían renunciar al toque mágico y ganar en otras características, como la veteranía y llegada que aportaría Óscar Plano, que le dio un chute de energía a los ilicitanos en Santander; la solidez en la medular y capacidad de tiro de Nico Castro o los movimientos desde segunda línea como delantero con otra referencia arriba de «Canario» Álvarez.