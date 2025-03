Marc Aguado: "Sarabia me ha hecho jugar al fútbol de la forma que siempre había soñado"

Los caminos de Marc Aguado y el Elche, desde la llegada de Eder Sarabia, parecían estar destinados a cruzarse antes o después, al menos mientras el técnico bilbaíno siguiera encabezando el banquillo franjiverde. El pasado 3 de febrero, a escasas horas para el cierre del mercado invernal, un trueque con el Zaragoza con Raúl Guti de por medio permitió al Elche adquirir en propiedad a uno de sus principales objetivos en el mercado... y al entrenador del Elche sumar a su amplio vestuario un futbolista que llegó a tildar como "el futuro pivote de la selección española".

Pregunta: El tiempo vuela y hace un mes ya desde su llegada a Elche. ¿Qué tal va su proceso de adaptación?

Respuesta: La verdad que estoy muy contento porque, como llevo diciendo varias semanas, el grupo nos está tratando tanto a mí como a los nuevos genial. Personalmente, siendo yo una persona introvertida, me han permitido ganar confianza y soltarme para poder llegar a ser nosotros mismos.

P: Desde fuera da la sensación de que la operación para su llegada se cerró aquella misma tarde del cierre de mercado. ¿Fue realmente así o hubieron contactos previos a lo largo de la ventana de fichajes?

R: Sí. La última noticia que tenía del Elche era de verano cuando sí que es verdad que hicieron un intento para que yo viniera. Mi situación pasaba porque el Zaragoza quería renovarme pero yo les pedía esperar hasta final de temporada para ver el proyecto deportivo. Y de repente, aquella tarde me llamó mi representante y me dijo que se había abierto la posibilidad (de llegar al Elche) y salió todo para adelante.

P: ¿Por qué no terminó viniendo en el mercado de verano?

R: Creo que faltó llegar a un entendimiento entre los clubes. Yo soy zaragozista porque es el club que me ha dado todo y no iba a ser alguien que pusiera un problema. Tanto para bien como para mal. Si el Zaragoza entendía que debía quedarme lo iba a aceptar y si decidían que tendrían que prescindir de mis servicios, me iría.

Áxel Álvarez

P: ¿Qué valoración hace una vez cerrada su etapa en Zaragoza?

R: Como zaragozista que soy, cada día que me he puesto la camiseta del Zaragoza ha sido cumplir un sueño y un orgullo. Me voy con la espina de que las cosas no hayan salido como siempre he soñado pero estoy muy orgulloso de poder haber jugado en el club de mi vida.

P: ¿Por qué está tan viciada la situación allí (en Zaragoza)? Da la sensación de que todas las temporadas se repiten los mismos patrones...

R: Yo solo lo he vivido en primera persona durante este año y medio. Es algo a lo que le he dado muchas vueltas, pero al final no tengo ninguna explicación porque los grupos, tanto en lo humano como en lo futbolístico, han sido muy buenos. No encuentro ninguna explicación posible, la verdad.

P: ¿Tuvo alguna duda a la hora de dar el paso de llegar a Elche?

R: Yo del Zaragoza la última cosa que sabía era que querían renovarme, pero de repente el último día se mostraron abiertos a que saliera del club. Yo tenía muy claro que si salía era para llegar al Elche, no me planteaba otras opciones. Y finalmente, así fue.

P: Su contrato es el más largo de toda la plantilla actual (hasta junio de 2028) junto a John y Nico Castro. Supongo que el convencimiento por ambos lados era total para firmar por tantos años...

R: Yo al final lo único que le transmití tanto a la propiedad como al entrenador es que tenía muchas ganas de volver a ser yo dentro del campo. De volver a sentirme con las sensaciones que he tenido siempre y últimamente había perdido. Quería volver a recuperar mi confianza. Estaba abierto a todo pero lo más importante al tomar la decisión era volver a ser feliz.

P: ¿Cómo de importante ha sido Eder Sarabia en esa decisión que menciona?

R: Eder ya no solo ha sido mi entrenador, al final yo formé una relación con él en el Andorra que va mucho más allá de la que teníamos como jugador y entrenador. Durante este año y medio que he estado en Zaragoza, él también ha estado muy presente porque sabe que no lo he pasado bien en ciertos momentos. Siempre ha tratado de ayudarme a sacar el lado positivo a todas las cosas que me estaban sucediendo. El que él (Sarabia) estuviera aquí me atraía mucho porque le conozco y sé cual es su forma de pensar y su modelo de juego. Ha sido muy importante.

P: Al final es el entrenador que le cambia la vida a nivel profesional...

R: Completamente. Sarabia me ha hecho jugar al fútbol de la forma que siempre había soñado. Cuando era pequeño, soñaba con jugar teniendo el balón el máximo tiempo posible, marcar los máximos goles posibles y defender lo más lejos de tu portería que puedas. Creo que en eso trata el fútbol. Y también la forma que tiene Eder de verlo.

Marc Aguado posa serio sobre el césped del Martínez Valero. / Áxel Álvarez

P: ¿Ve alguna diferencia entre el Sarabia entrenador del Andorra y el entrenador del Elche?

R: Pues precisamente es algo que he comentado mucho con los compañeros. Ellos me dicen "ostras, a Eder con el Andorra se le veía gritar desde el banquillo mucho más..." y tienen razón porque le veo mucho más relajado.

P: Quizá simplemente se le escucha menos porque hay mucho más ruido en el estadio...

R: Puede ser, pero incluso entrenando también le veo más relajado. Ha cambiado mucho su forma de transmitir y es algo que ayuda a los jugadores.

P: ¿Qué momento de la temporada atraviesa el Elche?

R: Yo he de decir que a nivel personal estoy encantado porque tanto en lo humano como en lo futbolístico hay mucho nivel. Aprendo mucho y disfruto. Es verdad que en el último partido (2-0 frente al Racing de Santander) las cosas no salieron como queríamos, vamos en un buen camino.

P: Además ha entrado al once de manera directa. Encadena tres titularidades consecutivas...

R: Sí, pero yo ya dije en rueda de prensa que aquí venía a ayudar ya sea desde el once titular o desde el banquillo. Quiero sumar mi granito de arena y volver a sentirme el jugador que era antes y volver a recuperar la confianza en mí.

P: Ya dijo también en rueda de prensa que siempre veía al Elche pero, al llegar aquí, ¿le ha sorprendido el nivel que hay en la plantilla?

R: Sí, sobre todo esos jugadores que llevas años viendo por la tele como Nico Fernández Mercau, Aleix (Febas), Nico Castro, Pedro Bigas, Óscar Plano o Mario Gaspar. Verles entrenar es increíble porque tienen mucha calidad y nunca pierden la motivación. Siempre tratan de ayudar a los más jóvenes y es un placer estar con ellos.

P: La sensación es que, durante el último mes, el equipo no atraviesa su mejor momento a nivel de juego. ¿Qué le faltó al equipo en Santander?

R: Es verdad que hicimos cosas mal, pero también hicimos muchas otras bien. No estuvimos todo lo acertados que deberíamos y eso nos pasó mucha factura. Sus dos goles vienen de dos pérdidas nuestras y después no tuvimos la claridad suficiente para acertar en los últimos metros. Igualmente, yo veo al equipo muy bien.

Marc Aguado, con el balón controlado en la tarde de su debut con el Elche. / ECF

P: ¿Tiene el futbolista tal y como se puso el partido en El Sardinero el factor del golaveraje en la cabeza?

R: Nosotros pensamos en el momento. Con el 2-0 pasaba por nuestras cabezas remontar el partido, pero nada más. A partir de ahí, a pensar en el partido con el Castellón que lo tenemos que ganar aquí con nuestra gente.

P: En sala de prensa Sarabia calificó el encuentro de "partidazo". ¿Cuál fue el mensaje del técnico en el vestuario tras la derrota?

R: El vestuario estaba muy triste porque las sensaciones no habían sido las mejores, pero desde ese momento el míster ha tratado de animarnos y mandar mensajes positivos. Quiso resaltar todo lo que hicimos bien, que es verdad que al terminar parecía que no habíamos hecho nada pero luego viendo los vídeos del partido te das cuenta de que hay muchas cosas rescatables que nos deben servir para mejorar.

P: ¿Cómo se gestiona a nivel mental luchar por ascender en una categoría en la que, a 13 partidos para el final, puedes pasar en un fin de semana de ser primero a ser quinto?

R: Creo que lo más importante es seguir unidos. Somos un gran vestuario y los momentos malos van a ser menos malos, los atravesaremos en menos tiempo. Hemos reaccionado bien para darle la vuelta y estamos concienciados en lo importante que es ganar el sábado para darle la vuelta otra vez.

P: ¿Ha hablado con Germán Valera sobre la casualidad de coincidir tres temporadas consecutivas en tres clubes distintos (Andorra, Zaragoza y ahora Elche)?

R: Sí, porque yo con Germán en Andorra ya hice mucha relación y hemos tenido siempre mucho contacto. Él llega a Zaragoza porque me llama, me comenta la posibilidad y yo le dije que viniera que íbamos a ser un competitivo por ascender, pero luego las cosas no salieron como queríamos. A partir de ahí, él se va a Valencia y mantenemos el contacto, por lo que yo me entero de que puede llegar al Elche una semana antes de que se cierre. La última tarde del mercado, cuando vi la posibilidad le llamé y le dije "me da que nos vemos otra vez...".

P: Mencionaba el hecho de ser competitivo para luchar por ascender. No lo pudisteis lograr en Andorra, tampoco en Zaragoza, esperemos que se consiga en Elche...

R: Ya sabes lo que dicen, que a la tercera va la vencida. Ojalá.