Referentes

«Creo (pausa) que ahora mismo somos una referencia (pausa dramática) a nivel mundial (pausa) de manera de jugar a fútbol». Eder Sarabia se hizo viral, a él y de rebote al Elche, por su bilbainada del viernes en rueda de prensa. La frase habría que analizarla con matices, muchos, porque de primeras parece un ejercicio de narcisismo.

El tempo que utilizó para construir la oración es digno de estudio, especialmente esa pausa dramática, la más larga, para calificar de «mundial» la referencia en lugar, posiblemente, de nacional. Sarabia no ha venido a este mundo a pasar desapercibido. Le va la marcha, la piquilla, el reto. Si hubiese llegado a futbolista profesional le hubiésemos visto genialidades y trastadas. Personalidad. La imagen que me viene a la cabeza en estos casos siempre es la de Ramos, capaz de mandar un penalti al Paseo de La Castellana en la Champions y después tirarlo (y meterlo) a lo Panenka en unas semifinales de la Eurocopa.

Sarabia tiene esa personalidad para plantarle cara, tuviera más o menos razón, a Messi, cuando lo fácil hubiera sido ser un vasallo más en la corte del rey. El año pasado nos cansamos de leer y escuchar como todos los rivales del Elche se rendían a su juego en las previas de los partidos. Toneladas de elogios acompañadas de un hundimiento súbito. Quizás no sea mala estrategia ahora tomar la delantera, pese al riesgo de transmitir una sensación de prepotencia que, por otra parte, el propio técnico matizó al alabar los cimientos del proyecto que se encontró al llegar.

Sarabia da indicaciones durante el partido contra el Castellón / Matias Segarra

Es incuestionable que Sarabia ha venido a este mundo a divertirse. Y a tratar de divertirnos. Y que uno puede estar más o menos de acuerdo con su filosofía, pero tampoco es cuestión de lapidarlo ni de pedirle la rectitud protocolaria de un político, sobre todo cuando los resultados (y el juego) siguen estando a la altura del objetivo. No está de más recordar que esto no deja de ser fútbol y deporte. Dame siempre referentes como Sarabia, a los que elogiar o rebatir. Al menos no nos vamos a aburrir.