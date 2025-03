Los enigmas del «caso Salinas»: ¿firmar ya o esperar a final de temporada?

Desde el pasado 1 de enero José Salinas, lateral izquierdo titular del Elche de 24 años, es libre de negociar su contrato para la próxima temporada con el club que desee, ya que su vinculación con la entidad franjiverde finaliza el 30 de junio. Una situación habitual en el mundo del fútbol y que, ya avanzado marzo, a poco más de tres meses de ese deadline, provoca que el futuro del jugador esté lleno de interrogantes.

El «caso Salinas» es actualmente una de las carpetas que tienen encima de la mesa en la planta noble del estadio Martínez Valero. Una negociación, la de su renovación, que ha vivido varias fases y a la que la notable temporada que está firmando el callosino, sin recambio sano durante la primera mitad de la temporada en la plantilla franjiverde y con una regularidad digna de elogio (ha jugado todos los partidos de liga, excepto dos), ha permitido fortalecer la postura del jugador en la misma.

Salario modesto

Eso ha hecho que diversos clubes se interesen por hacerse con los servicios de un lateral que queda libre en junio y que, dicho sea de paso, cuenta con un salario no acorde a su rol actual en la plantilla. Salinas mantiene el contrato con el que dio el salto al primer equipo franjiverde en 2022, uno de los más modestos del vestuario actual. Por el contrario, es el futbolista que más minutos ha disputado en la 2024-2025, con un total de 2.485. Una situación similar, aunque entonces fue más extrema, a la que vivió en la 2019-2020 otro canterano como Óscar Gil, que acabó marchándose al Espanyol pese al ascenso ilicitano y al descenso blanquiazul.

A un futbolista del rendimiento de Salinas se le han ido presentando propuestas para cambiar de aires la próxima temporada. La más seria es la del Leganés, actualmente en Primera División, aunque está en la zona baja y tendrá que ganarse la permanencia en la élite nacional de aquí a finales de mayo. El interés de los madrileños por el canterano franjiverde no conoce de categorías. Lo quieren, sea en Primera o en Segunda.

Sin acuerdo

En este sentido, el tira y afloja entre Salinas, sus representantes y los gestores del Elche no ha llegado, al menos de momento, a un punto de entendimiento. La cantidad que pidió el futbolista no entraba dentro de los parámetros que marca el club en su política salarial y la oferta franjiverde no satisface al callosino, al estar por debajo de lo que le llega de fuera. Ahí entra la batalla entre el corazón y la cabeza. Lo personal y lo profesional.

Salinas estaría encantado de jugar en Primera División con el club en el que se ha formado y en el que ha ido escalando desde la base hasta asentarse en el primer equipo. Pero no a cualquier precio. Como cualquier futbolista quiere sentirse valorado en su justa medida, que al menos de momento no parece la misma para él y para la entidad comandada por Christian Bragarnik. La disyuntiva ahora mismo es doble, para el jugador y para el propio Elche.

¿Firmar o esperar a junio?

El club ilicitano asegura que la renovación de Salinas está aparcada hasta final de temporada por petición expresa del jugador y que confía en que hasta ese momento no haya firmado nada con otro equipo. Esta situación, que podría parecer lógica, conllevaría un riesgo importante para el futbolista. ¿Qué ocurriría si Salinas se lesiona de gravedad sin haber firmado ni la renovación con el Elche ni un hipotético contrato con el Leganés u otro club? El jugador quedaría desprotegido, sin seguridad contractual más allá del mes de junio y en una posición casi de indefensión en la negociación.

Por otra parte, ¿qué debería hacer el Elche con un jugador que no acepta su propuesta de renovación? En otras circunstancias el futbolista de turno hubiera pasado por el banquillo o incluso se hubiera planteado su venta. La cláusula de Salinas, en Segunda División, es de 5 millones de euros, y ya tuvo pretendientes, el Deportivo de La Coruña, el pasado verano, cuando todavía no era titular indiscutible con Eder Sarabia.

En este caso en concreto el club ha valorado no tomar ninguna medida que podría ser considerada drástica al respecto. No hay quejas con un canterano, que tiene un salario bajo, que no se ha lesionado en todos estos meses y que no ha tenido relevo de garantías hasta febrero por los problemas físicos de Clerc. A todo ello, obviamente, hay que unir el notable rendimiento ya mencionado. Sarabia está encantado con lo que aporta al equipo. La entidad, por su parte, vio necesario hacer un esfuerzo económico en febrero para fichar a Jairo. Sin embargo, un mes después no parece que pueda haber relevo en dicha demarcación y el ex del Cartagena está por si Salinas es baja por lesión o sanción.

José Salinas, lateral del Elche, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Eldense. / ECF

Tanto Salinas como el Elche tienen motivos para apretar en la negociación de la renovación y a estas alturas, con la «tregua» que parecen haberse dado hasta final de curso, ambas partes parecen comprender la postura de la otra. El Elche sabe que se la juega a perder a un futbolista joven y de la casa, aunque mantiene un moderado optimismo en la posibilidad de su continuidad y se fía de que su rendimiento no se va a ver afectado. Y Salinas acepta que el fútbol es deporte, sentimiento y profesión. Y si no recibe lo que considera justo en su casa tendrá que buscarlo en otro sitio.