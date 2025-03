Diaby: "En el Elche todos estamos con la flechita hacia arriba"

Bambo Diaby fue una de las noticias positivas del partido del Elche contra el Castellón de la pasada jornada, en el que el central catalán firmó una buena actuación, con un par de intervenciones decisivas para evitar ataques prometedores del rival, que le sirvieron para resarcirse de su mal día hace algo más de un mes en Anduva contra el Mirandés, fecha en la que fue expulsado y el equipo ilicitano perdió.

Con el foco puesto ya en el partido del viernes contra el Oviedo, Diaby se mostró contento por la buena tarde vivida en el Martínez Valero, con la presencia de su padre en el estadio franjiverde incluida. "Todos estamos con la flechita para arriba. Nuestro objetivo es seguir mejorando e ir partido a partido. Estamos enfocados en obtener los tres puntos en Oviedo", aseveró el defensor en su comparecencia de este martes ante los medios de comunicación.

"Todos los jugadores tenemos la confianza del míster. Hay alguno que ha hecho un partidazo y luego se ha quedado en el banquillo porque todos tenemos que estar preparados", explicó sobre su entrada en el once titular ante el Castellón en lugar de Affengruber. "No sabemos quién va a jugar en Oviedo, pero juegue quien juegue va a dar la talla. Si soy titular, mejor, aunque lo importante es el equipo", agregó, al ser cuestionado sobre si se ve repitiendo el rol que le encomendó Eder Sarabia en el duelo de la primera vuelta, con una marca especial a Alemao.

Fernández Mercau, aparte

Diaby afirmó que físicamente se encuentra bien tras haber superado pequeñas lesiones que le han impedido ofrecer su mejor nivel durante parte del curso. "Cada partido ahora cuenta muchísimo y no nos queremos dejar nada en ningún lado, pero no creo que tampoco vaya a ser un partido que decante, por ejemplo, si ascendemos directo o no", finalizó al ser preguntado si el duelo en el Carlos Tartiere puede ser de más de tres puntos.

Diaby, concentrado, durante un entrenamiento / ECF

En el entrenamiento de este martes no saltaron al césped Salinas, Josan ni Marc Aguado, este último todavía convaleciente del hombro, tras la mala caída que le obligó a salir del terreno de juego el sábado contra el Castellón; además de Yago, lesionado de larga duración. Rashani se ejercitó junto a sus compañeros, mientras que Nico Fernández Mercau lo hizo aparte, con el readaptador.