El Elche busca "el norte" en su camino a Primera División

En plena lucha por el ascenso a Primera División, al Elche le sigue costando mucho sacar resultados positivos fuera de casa. A domicilio, el conjunto franjiverde solo ha ganado tres de los 14 partidos que ha disputado lejos del Martínez Valero. En ese sentido, los malos números como visitante se acentúan ante rivales del norte de España, contra los que el Elche solo han podido puntuar en dos ocasiones. En relación con ello, los de Sarabia visitan el Carlos Tartiere este viernes a las 20:30 horas para medirse al Oviedo, que es el quinto mejor local de la categoría.

Los desplazamientos hacia la parte superior del país no les han salido bien al equipo ilicitano, ya que ha caído en Ferrol (1-0), Miranda de Ebro (3-0), Santander (2-0) y Zaragoza (3-0), lo que significa que ha encajado más del 37% de los goles en contra recibidos en toda la liga en solo estos cuatro enfrentamientos.

El Elche solo ha ganado un partido fuera de casa frente a rivales norteños. Este llegó en el duelo jugado contra el Eibar que se disputó hace más de cuatro meses, cuando los franjiverdes vencieron por dos goles, de Canario Álvarez y Mourad, en Ipurua, donde dejaron la portería a cero (0-2). El otro encuentro en el que el pudieron sacar un resultado positivo con el que sumar puntos fue en la visita a Gijón de mediados de enero, cuando se midieron al Sporting (1-1) en un enfrentamiento en el que consiguieron sacar el empate a uno gracias a otro tanto del ariete uruguayo en la recta final del encuentro.

Este bagaje cambia bastante en los partidos jugados en casa de rivales del resto de España. El conjunto ilicitano solamente ha perdido en una ocasión de las siete que ha disputado a domicilio contra rivales equipos que no son del norte.

La única derrota sucedió en el Carlos Belmonte, cuando se enfrentaron al Albacete (1-0) en la tempranera jornada dos de competición. En ese entonces, la plantilla todavía no se había hecho totalmente al estilo de juego de su entrenador y, desde ese momento, el Elche siempre ha sumado a domicilio en latitudes no septentrionales, aunque tampoco lo suficiente como para no situarse como el octavo por la cola en la clasificación de Segunda División en condición de visitante, ya que solo han conseguido una victoria, ante el Málaga (0-3), mientras que los cinco duelos restantes se saldaron con empate. Estos partidos fueron los jugados contra el Cartagena (0-0), Levante (1-1), Tenerife (1-1), Eldense (0-0) y Almería (1-1).

Suscríbete para seguir leyendo