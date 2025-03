Sarabia: "Nos queda dar continuidad fuera de casa al momento que estamos pasando"

En la previa al Oviedo - Elche de este viernes (20:30 horas), el técnico del Elche, Eder Sarabia, compareció este jueves en la sala de prensa del estadio Martínez Valero antes del choque trascendental que abrirá la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en tierras asturianas.

"En los últimos partidos fuera de casa nos ha faltado mejorar la versión. Tengo la sensación de que lo que nos queda dar continuidad fuera de casa al momento que estamos pasando. Siempre hay cosas que rescatar y este equipo siempre da la cara y es reconocible. Es lo que más tranquilidad nos da, es lo que nos refuerza", habló sobre el momento futbolístico que atraviesa el Elche.

El técnico bilbaíno también confirmó las bajas de cara al encuentro. No estarán disponibles Elbasan Rashani, quien "podría estar para la semana que viene", Nico Fernández Mercau, que "viene de hacer sesiones de mañana y tarde porque quiere volver al mejor nivel posible, y Marc Aguado. El centrocampista maño "sigue con la hombrera y empieza a bajarle la inflamación", pero será baja algún partido más.

Sí que viajarán a Oviedo con el grupo Josan y Salinas. Pese a que ambos no se ejercitaron el pasado martes con el grupo, sus ausencias se debían al control de carga y entrarán en la convocatoria para este viernes.

Por otro lado, Sarabia no volvió a abrir la puerta a un posible cambio en la portería en futuras jornadas. "San Román va a jugar de aquí a final de temporada porque se lo merece. Es verdad que tenemos a un portero (Matías Dituro) que está haciendo muy bien las cosas y que nos da mucho. Está transmitiendo mucha seguridad, pero Sanro se lo merece. Necesitamos que estén todos bien preparados", explicó.

Acción del entrenamiento protagonizada por San Román, guardameta del conjunto ilicitano. / Santiago Candel

El preparador franjiverde también elogió a David Affengruber y justificó su suplencia la pasada jornada: "Viene de muchísima carga de minutos y a nivel emocional por todo lo bien que se habla de él. Esa exigencia que se pone de querer hacerlo siempre bien desgasta mucho. Hoy, en base a lo que veamos, terminaremos de decidir sobre los que jugarán.

El rival

"A nivel de puntos, creo que no descartaríamos al Oviedo incluso ganando. El equipo nuestro no va a tener un bajón. No sé en el sitio que vamos a acabar, pero la manera en la que incluso perdemos nos deja buenas sensaciones y nos permite crecer como equipo. Creo que estaremos ahí arriba hasta el final. Ganar sería un mazazo importante, pero no nos centramos mucho en cosas hipotéticas", aclaró el entrenador de los ilicitanos sobre la lucha por el ascenso directo.

"Es una oportunidad que no queremos dejar pasar porque es un equipo directo y, seguramente, haya algo más en juego que esos tres puntos. Hay que demostrar de lo que somos capaces de hacer lejos del Martínez Valero en un estadio muy chulo. Estamos con muchas ganas y convencimiento de llegar bien y hacer un gran partido", completó sobre el partido en tierras ovetenses.