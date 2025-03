El Elche empata en Oviedo en un partido marcado por la polémica

El Elche empata en Oviedo y dormirá líder de la Segunda División. No obstante, el premio pudo ser mayor para el equipo dirigido por Sarabia, ya que con los ilicitanos por delante en el marcador, el árbitro del encuentro, Aitor Gorostegui Fernández, señaló un cuestionable penalti a favor de los locales por supuesta mano de Óscar Plano, que Cazorla se encargó de convertir engañando a Dituro desde los 11 metros.

El conjunto franjiverde entró bien al partido, imponiéndose al Oviedo en la pugna por dominar el partido con el balón. Con Febas organizando dada la ausencia de Marc Aguado y John Chetauya como apagafuegos, el Elche arrancó con personalidad en el Tartiere, rebajando con el paso de los minutos la dosis extra de energía que siempre aporta el Carlos Tartiere a los suyos. Sin embargo, en el ecuador de la primera mitad, los de Sarabia corrieron a la espalda de los locales y, en la primera oportunidad al espacio que tuvieron, Josan, con la zurda, adelantó a los suyos en un disparo desde al frontal tras una gran jugada individual.

Josan celebra el 0-1 en el Carlos Tartiere ante la mirada de Calleja. / LOF

El tanto hizo cambiar los planes a Sarabia, que dada la efectividad de su equipo al contragolpe pasó a esperar al Oviedo en campo propio. Antes del descanso, el equipo asturiano estuvo cerca de igualar el marcador por partida doble. Primero, en una mal salida del Elche que definió Ilyas Chaira por encima y, después, en un córner sacado por Cazorla que el exfranjiverde Dani Calvo, aprovechando una mala salida de Dituro, estuvo cerca de convertir.

La segunda parte inició con un cambio obligado por los ilicitanos, en el que Bigas salió del partido en lugar de Bambo Diaby. Pese al arreón final ovetense durante los minutos finales del primer acto, el Elche recuperó su colmillo gracias a las internadas de Josan, quien al margen del gol el jugador más peligroso en ataque del partido. El crevillentino puso un gran centro tras una gran jugada colectiva a 'Canario' Álvarez. Sin embargo, el uruguayo solo delante del meta, definió sobre el cuerpo de Aarón Escandel.

Cuando mejor estaban los ilicitanos en el partido, Óscar Plano saltó en área propia para despejar un balón y, en la disputa aérea, el balón impactó sobre el madrileño y el árbitro de campo señaló penalti. Para sorpresa de Sarabia, cabreado desde el área técnica con la decisión arbitral, el VAR no corrigió la acción y Cazorla, desde los once metros, engañó a Dituro y puso las tablas en el Carlos Tartiere. Con la idea de volver a llevar la batuta del encuentro, el técnico del Elche dio entrada a Mendoza, Pejiño y Mourad, pero la reacción no llegó y el Elche menguó en el choque a raíz del empate.

Germán Valera regatea a Seoane en el Carlos Tartiere. / LOF

De hecho, más cerca estuvo la victoria local en los minutos finales, dado que Alemao estrelló un balón en la madera a centro de Hassan, a falta de cinco minutos para el final. De esta forma, el Elche se deja dos puntos más lejos de casa en su lucha por el ascenso, en una noche donde el arbitraje fue clave en el desenlace del encuentro.