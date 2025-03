Meca y el último hat-trick visitante del Elche

El triplete de Meca en Oviedo en el año 2002 es el último que ha conseguido un futbolista del Elche en partido oficial fuera de casa y el único del presente siglo. Además, Meca es uno de los seis franjiverdes que han logrado marcar tres tantos como foráneos. Los otros fueron Cardona (4-4 vs Jaén, 1958); Romero (4-6 vs CD Málaga, 1962), Finarolli (2-3 vs CD Málaga, 1977), Sixto (1-4 vs Tenerife, 1988) y Eloy (1-3 vs Valencia B, 1996).