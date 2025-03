Sarabia: "El penalti me parece totalmente evitable"

"El penalti que han pitado me parece totalmente evitable. Es una situación en la que no hay ninguna necesidad de comprometer esa jugada. Todos los mensajes que he recibido me dicen que es un penaltito. En ese momento, a mí también me ha parecido penalti desde la banda, pero luego no sé si le toca más arriba o más abajo. Son detalles que también tenemos que controlar para ganar fuera". Así define el entrenador del Elche, Eder Sarabia, la acción señalada por Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del encuentro, como penalti por mano de Óscar Plano.

"Hemos hecho un inicio de partido muy buena. Es verdad que con el gol nos ha faltado algo más del colmillo, pero a la segunda parte hemos entrado genial y hemos tenido ocasiones claras para haber definido. Realmente al margen del penalti, ellos solo han tenido la de Alemao al palo, tampoco han generado tanto peligro. Después de su gol, hemos acabado con mucha personalidad. Sin haber sido el partido que queríamos, creo que hemos merecido ganar con cierta claridad", valora el preparador del conjunto ilicitano sobre el papel de su equipo en el Carlos Tartiere.

Con la de este viernes, el Elche ha sumado únicamente tres puntos de 15 posibles en sus últimos cinco partidos lejos del Martínez Valero. "Hay que hacer todo lo posible para poder merecerlo. El calendario en la segunda vuelta fuera de casa está siendo contra equipos que van a luchar por el ascenso. Estamos compitiendo bien, sin perder nuestra esencia, pero nos falta encontrar ese puntito de nervio e inspiración que sí tenemos en casa con nuestra gente. Sin duda es el camino para que llegue esa victoria", explica Sarabia.

El colegiado del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, indica una falta durante el Oviedo - Elche. / LOF

La principal novedad en el once vino dada por la entrada de John Chetauya en lugar del lesionado Marc Aguado. "Ha estado espectacular. Entendíamos que nos iban a defender en 4-4-2 y John ahí nos ha dado bastante buen salida. Lo ha hecho muy bien. Sin balón, tiene una gran capacidad para estar en el sitio adecuado para meter y recuperar. También ha tenido pausa para distribuir, nos ha dado una calma brutal. Estoy muy contento porque viendo su partidazo quiere decir que hemos acertado", apuntilla el técnico.

"Si te dicen a principio de liga que al Oviedo le vas a ganar 4-0 en casa y que vas a empatar a uno en el Tartiere, seguramente todos lo habríamos firmado. Pero es verdad que nos podríamos haber hecho con la victoria. Era un buen día para romper esa racha y hemos hecho méritos suficientes para llevarnos el partido", dice el preparador franjiverde sobre el balance frente al Oviedo de su equipo.

También se ha acordado Sarabia de los alrededor de 30 aficionados del Elche desplazados al Carlos Tartiere, entre los que estaban "parte de su familia". "No es un desplazamiento cómodo y más siendo viernes, a todos los que han venido hoy espero que sigan disfrutando del equipo y empujando cada día. Estoy muy contento y muy agradecido. También sentimos muy cerca a todos los que nos animan desde casa", agradece a los aficionados.