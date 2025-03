Agustín Álvarez espera la llamada de Uruguay

Agustín 'Canario' Álvarez suma muchas papeletas para ser uno de los hombres que completen la lista de 26 convocados del combinado uruguayo, de cara la próxima ventana FIFA. El gran papel del delantero propiedad del Sassuolo con el Elche durante este 2025 y la renuncia a la selección charrúa de delanteros legendarios como Luis Suárez y Edinson Cavani a lo largo del último año, han acelerado una renovación en el ataque de Uruguay, donde Bielsa querría probar al franjiverde.

Uruguay será la última selección de Sudamérica en publicar la lista de convocados (de manera oficial) para el parón de selecciones de la próxima semana. Con la amenaza en el horizonte de perder a Agustín 'Canario' Álvarez, incluido en la prelista charrúa, el Elche y el futbolista conocerán la decisión definitiva antes a lo largo del fin de semana. Sin embargo, el técnico argentino acostumbra a publicarla el lunes, una vez finalizada la jornada futbolística global, entre las 16:00 y las 18:00 horas (horario peninsular).

Agustín 'Canario' Álvarez bromea junto a Luis Suárez durante un entrenamiento con Uruguay. / Selección de Uruguay

Lo más probable es que Sarabia a lo largo de este sábado sepa si podrá contar con su máximo goleador para el Derbi del Vinalopó... o si por el contrario le tocará reinventarse por enésima vez dado que Agustín Álvarez va convocado con su selección cuatro años después de su última citación.

Uruguay juega contra Argentina (21 de marzo) y Bolivia (25 de marzo), en dos partidos de clasificación para el Mundial que se disputa el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de que se termine produciendo la muy probable inclusión de 'Canario' en dicha convocatoria, además de perderse el partido con el Eldense, el delantero llegaría con un viaje transoceánico en su cuerpo a la siguiente jornada contra el Córdoba, que se disputará el domingo 30 de marzo (14 horas) en El Arcángel.

Competidores por entrar en la convocatoria

Darwin Núñez (Liverpool), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting Club de Portugal), Brian Rodríguez (América), Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata), Cristian Olivera (Gremio), Rodrigo Aguirre (América), Joaquín Lavega (Fluminense), Agustín Álvarez (Elche) y Luciano Rodríguez (Bahía). Los anteriormente citados, son todos los delanteros que Marcelo Bielsa ha incluído en su prelista.

Agustín Álvarez alza los brazos para alentar a sus compañeros después de anotar el gol ante el Cartagena. / Áxel Álvarez

Entre los 10 citados, Bielsa escogerá sobre el papel siete atacantes, tal y como acostumbra desde su llegada al banquillo del combinado uruguayo. Entre todos ellos, 'Canario' Álvarez además de ser el único atacante junto a Darwin Núñez y Maximiliano Araújo que juega en Europa, es el máximo goleador nacional en lo que va de temporada con nueve dianas, incluso por delante de la estrella del Liverpool (Núñez suma solo siete tantos en 39 partidos).

La emoción de Sarabia

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, fue preguntado hace semanas sobre la posible convocatoria de Agustín Álvarez y no ocultó su emoción al hablar de Bielsa. "Me encantaría que Agustín fuese convocado, pero me encantaría sobre todo para que fuese con Marcelo Bielsa. Son palabras mayores. Hasta me emociono. Parte de nuestro trabajo es ayudar a que el equipo sea mejor y consigamos cosas juntos, pero sobre todo que los futbolistas sean mejores", explicó.

ECF

"Para mí que Agustín pueda ir con Uruguay, con esos pedazo de jugadores y con esa selección que viene haciendo las cosas tan bien a jugar contra Argentina... se me ponen los pelos de punta. Si le perdemos contra el Eldense, no pasa nada. Meteremos a otro. Eso no va a ser nunca una excusa", añadió Sarabia sobre Agustín Álvarez y su más que probable selección por parte de Bielsa.