Josan y Germán Valera analizan el empate contra el Oviedo

El capitán del Elche, Josan, tras el empate de su equipo contra el Oviedo (1-1) afirmó: "Hemos hecho un gran partido, en muchas fases hemos sido superiores y hemos tenido las ocasiones más claras. Al final, en una acción desafortunada nos empatan y nos ha tocado luchar y pelear".

Respecto a la acción polémica del encuentro que supuso el gol de la igualdad en el marcador por parte de los locales, el extremo franjiverde declaró: "Es verdad que veo el gesto de Óscar Plano, pero creo que le da con el hombro". "El árbitro dijo que no sabía con qué parte le da, pero desde el VAR le pusieron las imágenes y tomaron la decisión de que era penalti. No he podido verlo repetido, pero el árbitro es el que decide", apuntó.

Josan admitió que le iba a "dar vueltas" a todas las oportunidades falladas por los suyos durante el enfrentamiento. "Con haber acertado en alguna ocasión, nos habríamos llevado los tres puntos. Hemos hecho un buen partido en un escenario muy complicado", explicó.

Gracias al 4-0 que cosechó el Elche en la ida jugada en el Martínez Valero, el conjunto ilicitano se mantiene el golaveraje ganado a su rival. En ese sentido, el extremo desveló que era una de las cosas que en el vestuario tenían hablada. "Cada vez queda menos y al final el golaveraje es crucial", aseguró.

En cuanto al resultado final del duelo, Josan cree que el Oviedo tuvo "suerte" y que no crearon "muchas ocasiones claras". "En Almería también fuimos muy superiores, así que la victoria va a llegar", añadió.

Pese al resultado con el que los de Sarabia finalmente solo sumaron un punto, el capitán dijo: "Salimos reforzados. Es verdad que teníamos la victoria cerca, pero en cuanto analicemos el partido nos daremos cuenta de que hemos merecido ganar y eso nos reforzará para el próximo encuentro en casa".

Por último, Josan agradeció el apoyo de su afición. "Nunca nos dejan solos y estamos muy contentos por ello", concluyó.

Germán Valera: "Hemos sabido sufrir muy bien, pese a jugar fuera de casa"

Germán Valera afirmó que el partido contra el Oviedo fue "bastante disputado". "Los dos hemos podido llevarnos la victoria. Al final logramos un punto con el empate. Tenemos que seguir trabajando y desde ya pensando en el siguiente partido", explicó.

En un escenario complicado como el Carlos Tartiere, el extremo propiedad del Valencia incidió en que fue un enfrentamiento difícil. "Creo que sabemos sufrir. Nos vamos con mal sabor de boca porque hemos tenido ocasiones para ganar el partido", apuntó.

Respecto a la ocasión que pudo supones el 0-2 en el electrónico, Germán Valera admitió que fue una "jugada muy rápida". "He visto la portería vacía y creía que iba a ser gol, no me esperaba que el portero hiciera esa parada", manifestó.

El canterano del Atlético de Madrid calificó la próxima jornada que disputa el Elche, ante el Eldense el próximo sábado a las 16:15 horas, de "complicada", aunque es sabedor de que en casa su equipo es "fuerte".

Por último, Germán Valera dio las gracias a los seguidores franjiverdes que viajaron a Oviedo para animar al conjunto ilicitano. "Quiero agradecer a todos el apoyo. Era un desplazamiento complicado, pero esa unión entre equipo y afición nos va a hacer llegar a grandes cosas", concluyó.