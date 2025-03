«Canario» Álvarez ya está en Uruguay para concentrarse con su selección

Agustín «Canario» Álvarez ya ha viajado a Uruguay para ponerse a las órdenes de su seleccionador, Marcelo Bielsa, de cara a la inminente ventana FIFA. El atacante del Elche, por lo tanto, causará baja la próxima semana en el derbi contra el Eldense, a falta de que se oficialice la lista de convocados, una vez termine la jornada futbolística este domingo.

El gran papel del delantero durante este 2025 y la renuncia a la selección charrúa de atacantes legendarios como Luis Suárez y Edinson Cavani, han acelerado una renovación en el ataque de Uruguay, en el que Bielsa quiere probar al franjiverde, que regresa cuatro años después a su selección.

Uruguay juega contra Argentina (21 de marzo) y Bolivia (25 de marzo), en dos partidos de clasificación para el Mundial que se disputa el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero regresará a tierras ilicitanas con un viaje transoceánico en su cuerpo de cara al partido contra el Córdoba, que se disputará el domingo 30 de marzo (14 horas) en El Arcángel.

Álvarez ha sido internacional absoluto con Uruguay en 4 ocasiones, consiguiendo un gol, curiosamente en su debut, que se produjo el 6 de septiembre de 2021 en Montevideo contra Bolivia, una de las dos rivales de esta semana. Los bolivianos también fueron el oponente en su última presencia con la celeste en noviembre de aquel mismo año. Su salto a Europa debía conllevar más continuidad junto a los Suárez, Cavani y compañía, pero las lesiones le cortaron la proyección... hasta ahora.

Agustín Álvarez posa con una bandera de Uruguay / ECF

La emoción de Sarabia

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, fue preguntado hace un par de semanas sobre la posible convocatoria de Agustín Álvarez con la selección uruguaya y, pese a que la misma supondría perderle en plena fase decisiva de la temporada, el técnico vasco no ocultó su emoción al hablar de la posibilidad de que su ahora pupilo pudiera trabajar con Bielsa.

«Me encantaría que fuese convocado, sobre todo para que fuese con Marcelo Bielsa. Son palabras mayores. Hasta me emociono. Parte de nuestro trabajo es ayudar a que el equipo sea mejor y consigamos cosas juntos, pero sobre todo que los futbolistas sean mejores», explicó Sarabia.

«Para mí que Agustín pueda ir con Uruguay, con esos pedazo de jugadores y con esa selección que viene haciendo las cosas tan bien, a jugar contra Argentina... se me ponen los pelos de punta. Si le perdemos contra el Eldense, no pasa nada. Meteremos a otro. Eso no va a ser nunca una excusa», añadió Sarabia sobre «Canario» Álvarez y su selección por parte de Bielsa.