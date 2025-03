Sarabia espanta fantasmas del pasado: "Sigo pensando que este equipo no se va a caer"

Con el Elche entrando en la fase de la temporada en la que el curso pasado se cayó de la lucha por el ascenso, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, cierra viejas cicatrices: "Yo sigo teniendo la sensación de que este equipo no se va a caer, de que vamos a estar ahí hasta el final".

En la comparecencia previa al Derbi del Vinalopó de este sábado (16:15 horas) frente al Eldense, en el estadio Martínez Valero, el bilbaíno volvío a insistir en lo trabajado que llega su equipo, tanto en el plano físico como en el mental, al tramo decisivo de la competición. "Llevamos trabajando en no cometer errores del pasado desde la primera charla, sabemos donde tenemos que estar más alerta y reforzar. Las sensaciones que transmite el equipo siguen siendo muy positivas. Además, puede ser que ganando se abra algo de brecha", desarrolló.

Acerca de las bajas, el preparador del conjunto ilicitano confirmó la presencia de Elbasan Rashani una vez superada su lesión en los aductores: "Está cumpliendo con los plazos y lleva con el grupo toda la semana". Las únicas bajas confirmadas para el choque regional son Marc Aguado (lesión en el hombro) y Yago de Santiago, ya que Sarabia no se atrevió a descartar a Fernández Mercau: "Queremos ver su último entrenamiento pero hay muy buenas sensaciones", aclaró sobre el argentino.

Marc Aguado, Rashani, Yago de Santiago y Fernández Mercau, de izquierda a derecha, en el banquillo del Carlos Tartiere. / ECF

El entrenador del Elche, como viene a ser habitual durante las últimas semanas, tampoco descartó un cambio en la meta ilicitana. "Veremos lo que hacemos finalmente. Nos hace falta ver en el último entrenamiento unas pocas cosas. Cuando veamos después del entrenamiento de hoy, tomaremos una gran decisión”, declaró sobre la posible titularidad de San Román bajo palos.

"Óscar Plano es una opción como delantero, pero yo creo que optaremos por un perfil de referencia. Veremos la decisión que tomamos. Quien entre, tendrá que entender ciertas cosas de lo que toca hacer. Mourad y Sory Kaba tienen que entender que ahora es su oportunidad, porque Agustín será complicado que llegue a Córdoba al llegar a Elche en la madrugada de jueves a viernes. Será un ambiente de día especial”, dijo el técico sobre la referencia ofensiva del Elche de cara próximo sábado.

Un derbi con "admiración"

Sarabia también elogió a José Luis Oltra, quien será su "rival particular" este sábado en los banquillos del Martínez Valero. “Tengo muy buena relación con Oltra desde mi etapa con Quique (Setiés). Sé que hay admiración mutua. Que una persona como él nos valore, es de agradecer mucho. Está haciendo un trabajazo espectacular en Elda, es un ejemplo de muchas cosas. Una persona natural, normal, que sabe sacar rendimiento a sus equipos y tocar las teclas en los momentos adecuados”, desarrolló sobre el técnico del Eldense.

“Espero un rival muy fuerte mentalmente. No es nada fácil remontar a un equipo como el Mirandés. Creen mucho en poder conseguir en objetivo y fuera de casa están sacando muchos puntos. Tienen una gran capacidad de rearmarse, de recibir golpes y no venirse abajo. Si te pones a ver un equipo del Eldense sin conocer la liga, no dirías que es un equipo que está bajo, dirías que está peleando por estar en la parte alta”, explicó sobre el Eldense de Oltra.

Matia Barzic pugna en un saque de esquina junto a Kochorashvili. / CDE

Quien se perderá la cita por doble motivo (tanto cláusula del miedo como su convocatoria con Croacia sub-21) será Matia Barzic “Lo que ha transmitido Mati se ve hacia dentro, pero también hacia fuera. Está siendo una cesión tremendamente positiva. Aquí, con la competencia que tenía, era difícil que tuviera minutos, pero allí está jugando mucho y se lo está ganando. Está siendo muy importante con la pelota, tiene una gran capacidad para jugar hacia delante", expresó.

Mensaje a la afición

El preparador franjiverde también se acordó de la afición, a quien animó a ir al estadio en el derbi de este sábado. “Quería transmitir a la afición que es uno de los cinco partidos que quedan en casa. Va a haber un gran ambiente. De este año, nos va a quedar la celebración del gol contra el Cádiz y el Zaragoza y lo que sentimos viendo a nuestro equipo contra el Oviedo (4-0) y el Racing de Santander (3-0). Son cosas que solo se viven en un estadio de fútbol. Animo a la gente que siga viniendo a vivir cosas inolvidables”, finalizó Sarabia.