Canario Álvarez no juega en la derrota de Uruguay ante Argentina

El delantero del Elche Agustín "Canario" Álvarez no entró en la convocatoria de Marcelo Bielsa para el partido que su selección disputó en la madrugada de este sábado (horario español) ante Argentina en el estadio Centenario de Montevideo, valedero para la fase de clasificación del Mundial 2026, que concluyó con triunfo de la vigente campeona mundial por 0-1.

Un tanto de Almada dio la victoria a los argentinos, que no pudieron contar con Lionel Messi y que tienen virtualmente en su mano la clasificación para defender su cetro conquistado hace tres años en Catar. "Canario" Álvarez fue uno de los descartes finales de Bielsa, por lo que ni siquiera pudo vestirse de corto y estar en el banquillo como una de las opciones de cambio para su entrenador.

La siguiente cita de Uruguay será en Bolivia el próximo martes (21 horas). Uruguay ha quedado tras la 13ª jornada de la liguilla de la CONMEBOL (fase sudamericana) ubicada en cuarta posición con 20 puntos. Directamente al Mundial van los seis primeros, mientras que el séptimo, plaza que actualmente ocupan los bolivianos, disputa un play-off interncontinental.

Uruguay y Bolivia están actualmente separadas por siete puntos, a cinco jornadas para concluir la fase clasificatoria, por lo que una victoria charrúa en el enfrentamiento directo prácticamente les daría el billete para estar en el torneo que se disputará en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México. La principal preocupación para los de Bielsa será la adaptación a la altitud, ya que el encuentro se jugará en la localidad de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay / AUF

Agradecido al Elche

Pese a no disponer de minutos, "Canario" Álvarez habló sobre su experiencia de regreso a la selección nacional durante estos días en su país. "Estoy muy agradecido al Elche. Me gustó desde el primer día que se comunicaron conmigo para la posibilidad de fichar, hablé con Eder Sarabia y me convenció. Es un club maravilloso que me abrió las puertas y que me está ayudando muchísimo para estar en la selección", comentó el delantero franjiverde durante una entrevista para la cuenta oficial de la federación uruguaya.