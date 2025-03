El salto a Primera del Elche depende de tres viajes a Andalucía

Córdoba, Cádiz y Granada. Tres viajes a Andalucía, al sur de España, lejos de zonas septentrionales en las que el Elche ha enfriado en los últimos meses el subidón tras cada victoria en el Martínez Valero. De estos desplazamientos, aunque con ellos no finalice la liga, dependen en gran parte el anhelado salto a Primera División de los franjiverdes.

Si de sus viajes al norte el Elche ha regresado con menos puntos de los deseados, en sus partidos en zonas más cálidas y próximas a la ciudad de las palmeras ocurre todo lo contrario. Antes de este encadenamiento de tres salidas consecutivas, los ilicitanos han firmado sus dos mejores encuentros a domicilio de la temporada en territorio andaluz: la goleada por 0-3 en Málaga a principios de curso y el empate (1-1) en Almería, a todas luces inexplicable analizando la actuación global de aquel choque.

No será sencillo mantener esa línea. La primera parada será Córdoba, un equipo que parecía deambular por la categoría hasta diciembre. Mantuvo su confianza en Iván Ania, un técnico que no se ha cortado a la hora de elogiar al Elche y hombre que devolvió a los blanquiverdes al fútbol profesional la campaña pasada, y la mejora ha sido más que evidente. Aunque bien es cierto que El Arcángel no es inexpugnable: Almería, Racing de Santander y Huesca han ganado allí en 2025.

En la ciudad califal los futbolistas de Eder Sarabia no estarán solos. El club dispone de medio millar de entradas para todo aquel aficionado que quería alentar a los suyos (domingo, 14 horas), con financiación del billete de autobús incluida. De momento se han vendido más de la mitad y se espera un último empujón para que la caldera cordobesista no proporcione calor únicamente a los locales.

El siguiente viaje franjiverde, después de recibir en el Martínez Valero al Racing de Ferrol, volverá a tener como destino la comunidad autónoma andaluza, en esta ocasión Cádiz, un lugar que no está viviendo precisamente el año esperado, ya que siendo un recién descendido y disponiendo del límite salarial más amplio está ubicado en la zona media de la tabla, aunque intentando dar el salto hacia las posiciones de «play-off».

La ruta andaluza del Elche en su camino hacia Primera División se cerrará, ya a finales del mes de abril (con partido en casa contra el Albacete de por medio) en Granada, en un duelo de alto voltaje, por el recuerdo, aunque cada vez más tenue, de aquella promoción de ascenso de 2011.

Aunque a día de hoy resulta una mera quimera descifrar la situación en la que llegarán ilicitanos y nazaríes a ese duelo, todo apunta a que al menos para los que ejercerán como locales será de extrema importancia. Un duelo que, además, tendrá un más que posible punto extra de emotividad, por el enfrentamiento del Elche con Fran Escribá, actual entrenador del Granada, y el delantero argentino Lucas Boyé, referente ofensivo de los rojiblancos.

«Canario» Álvarez

Para el próximo partido en Córdoba el Elche tendrá la duda de la situación en la que regrese de Sudamérica el internacional uruguayo «Canario» Álvarez. El delantero, que no dispuso de minutos contra Argentina, ha sido convocado por Marcelo Bielsa para el partido que su selección disputa este martes (21 horas) contra Bolivia.

Bielsa ha convocado a 26 jugadores, por lo que el resto de futbolistas de la amplia lista que ha estado entrenando durante estos días en las instalaciones de la federación charrúa ya han sido liberados y regresan antes a sus respectivos clubes. Por lo tanto, «Canario» Álvarez tendrá que esperar para volver a Elche.

Canario Álvarez, entrenando con Uruguay / AUF

En principio está previsto que el uruguayo retorne el jueves, con un viaje largo en su cuerpo y con las posibles secuelas de un partido muy exigente en el apartado físico, debido a la extrema altitud de la localidad boliviana de El Alto, donde se disputa el encuentro valedero para la clasificación del Mundial 2026.

Suscríbete para seguir leyendo