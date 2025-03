Óscar Plano y los elogios al Elche: "Es un halago que hablen bien de ti, pero..."

El delantero del Elche, Óscar Plano, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el equipo de todos los que pelean por el ascenso que afronte las últimas diez jornadas "más mentalizado" es el que logrará al final del campeonato el objetivo.

El madrileño agradeció los elogios de los rivales del Elche "porque es un halago que hablen bien", pero precisó que "a veces no son buenos porque hacen que te relajes".

"El que esté más concentrado en estas 10 jornadas se llevará el gato al agua", reiteró el atacante, que confió en que el Elche no deje escapar ningún punto en el Martínez Valero, mientras que como visitante "si no puede ganar, no perder".

"Cuesta mucho ganar los puntos y al final un punto se va a notar", señaló Plano, que descartó que la lucha por el ascenso directo se limite exclusivamente a los cuatro primeros clasificados. "Nos hemos despegado un poco, pero los que atrás van a venir muy fuerte. He tenido experiencias, como en Valladolid, cuando nos metimos al final y ascendimos", recordó el madrileño, que no ve paralelismos entre el Elche actual y el del pasado año, que en una situación similar, se desmoronó en el tramo final del curso.

Partidos a domicilio

Óscar Plano admitió que al Elche le está "costando" lograr ganar fuera de su estadio, pero confió en repetir la actuación en Córdoba de la anterior salida a Oviedo, en la que el equipo ilicitano estuvo cerca del triunfo.

El delantero reconoció que en este tramo de la competición existe presión "porque nadie quiere fallar", pero indicó que el entrenador, Eder Sarabia, y su cuerpo técnico intentan contrarrestarla al pedirle a los jugadores que sean valientes y no pierdan la "esencia". "Nos dicen que tenemos que ser nosotros mismos y nos están quitando la presión", desveló Plano, quien confió en que su compañero Nico Fernández Mercau pueda estar ya disponible para Córdoba.

Óscar Plano pugna con dos rivales del Córdoba en el partido de la primera vuelta / Alex Domínguez

El jugador también se refirió al gran gol de su compañero Aleix Febas la pasada jornada y destacó que el Elche, además de contar con un equipo muy completo, tiene en sus filas jugadores como el centrocampista catalán, Fernández Mercau o Agustín Álvarez, entre otros, que pueden "resolver un partido" en cualquier momento.