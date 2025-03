Fernández Mercau acude a la llamada del ascenso del Elche

Cerca de dos meses después de caer lesionado, el regreso de Nico Fernández Mercau a los terrenos de juego depende única y exclusivamente de la decisión técnica que tome Eder Sarabia, no de la situación física del argentino. A falta de diez jornadas para que la Segunda División llegue a su fin (con la posibilidad de prolongarse si se disputa el play-off), el '10' de la entidad franjiverde acude a la llamada del ascenso a Primera División.

El futbolista más valorado en el mercado del Elche, por quien según el propio Christian Bragarnik la entidad llegó a rechazar una oferta de 8 millones de € más variables en la pasada ventana invernal, está completamente recuperado de su lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha y entrena en la dinámica del grupo desde principios de semana.

De hecho, ya podría haber contado con algún minuto el pasado sábado durante el derbi del Vinalopó. Sin embargo, el miedo a una posible segunda recaída muscular como la sufrida durante la semana previa a Santander y la genialidad de Febas que permitió a los franjiverdes abrir la lata, llevaron a Sarabia a prescindir de sus servicios durante los minutos finales y Nico siquiera llegó a calentar.

Han sido ocho semanas largas sin él. Muchas de ellas jugando al despiste con su situación, incluyendo a Fernández Mercau en el banquillo cuando no había recibido todavía ni el alta médica. Sarabia le ha utilizado (en el mejor de los sentidos de la expresión) durante numerosas ruedas de prensa para condicionar los planteamientos de sus rivales, conocedor de que para el contrario no es lo mismo preparar un partido con la amenaza de que el argentino pueda llegar a disputar minutos.

Esto le ha llevado a no perderse un solo partido del Elche durante este periodo de inactividad. El hecho de estar lesionado no ha impedido que el mediapunta franjiverde haya visionado "in situ" todos y cada uno de los siete partidos que ha estado fuera de la dinámica, en parte por el "condicionamiento" a los rivales anteriormente mencionado pero también en una muestra de su compromiso con la entidad.

Nico Fernández Mercau vestido con la indumentaria del Elche en la previa del Racing - Elche. / ECF

Pese a su importancia en el correcto funcionamiento del esquema ilicitano, al Elche no le ha ido del todo mal durante el periodo de lesión del porteño. Nico Fernández jugó su último partido en la derrota en Miranda de Ebro (3-0). A partir de entonces, los de Sarabia han sumado 15 puntos de 21 posibles, promediando de esta forma 2,14 puntos por partido, ligeramente superior al 1,78 que promedian los franjiverdes en el global de la temporada.

¿Titular en Córdoba?

La lógica y los precedentes hacen pensar que Nico tendrá minutos el próximo fin de semana ante el Córdoba. La principal duda reside en si su regreso será partiendo como titular o si esperará sentado en los banquillos del estadio El Arcángel su oportunidad de cara a la segunda mitad.

Por una parte, siempre que ha estado disponible al 100%, sin ningún tipo de impedimento físico o sanción que impida su participación, Nico Fernández Mercau ha sido titular desde la llegada de Sarabia. El ex de San Lorenzo solamente ha visto desde el banquillo el primer partido de liga contra el Huesca (para más tarde salir los últimos 15 minutos) y las victorias frente a Cartagena (2-1) y Eldense (2-0). En las tres situaciones, o todavía padecía molestias musculares o llegaba tras un largo periodo de inactividad.

Nico Fernández Mercau en el Martínez Valero antes de iniciar un desplazamiento. / ECF

Al duelo del próximo domingo llegará con 57 días sin disputar un solo minuto, pero al 100% recuperado de su lesión. ¿Arriesgará Sarabia y contará con él como titular o le reservará como el revulsivo con el que agitar el choque desde el banquillo? El domingo a las 13 horas, 60 minutos antes de que el balón eche a rodar en el duelo decisivo de El Arcángel, saldremos de dudas.

