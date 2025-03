Sarabia: "Toda la plantilla está recuperada y preparada para ser titular"

Por primera vez en la campaña, el Elche viajará a Córdoba con toda la plantilla disponible a excepción de Yago de Santiago, lesionado de larga duración. En la rueda de prensa previa al choque del próximo domingo (14 horas) en El Arcángel, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, confirmó la recuperación física de Marc Aguado, Rashani y Nico Fernánde Mercau. "Hemos recuperado a todo el mundo. El único que no va a estar para jugar es Yago, los de más los tenemos todos preparados. Es una gran señal", explicó el bilbaíno.

El técnico franjiverde también habló sobre el momento que atraviesa el vestuario a diez jornadas para el final de la competición: "El equipo está muy bien física y mentalmente. Hemos hecho tres entrenamientos espectaculares esta semana y todos con muchas ganas de volver a poner todo. El Córdoba es uno de los rivales más duros de los que nos quedan hasta final de temporada. En el fútbol , no es controlable el resultado final, pero sí que lo es el volver a merecerlo más que el rival".

"Soy un entrenador apasioando del juego, de los sistemas, de combatir y analizar y vienen semanas muy bonitas para eso. Hay otra parte importante (sobre el momento que atraviesa el conjunto ilicitano) y es que los futbolistas saben que conmigo puede jugar cualquiera. Confío en cualquiera. Hoy hemos entrenado 28, me va a tocar dejar a cinco futbolistas fuera. Somos uno de los equipos al que más le da el banquillo", añadió en relación a los motivos de la trayectoria del Elche hasta el momento en la competición.

La plantilla del Elche atiende a Sarabia durante una charla previa a un entrenamiento, en el Díez Iborra. / ECF / Jesús Hernández

El preparador franjiverde también fue preguntado sobre las posibles variantes dados los regresos de Fernández Mercau y Marc Aguado: "Van a haber cambios seguro porque están absolutamente todos listos para ser titulares. Agustín pensaba que entrenaría un día menos, pero ya llegó el jueves y también está para ser titular. Nico está para ser titular. Incluso Marc Aguado también ya que ha hecho una gran semana sin ninguna limitación".

El rival

Acerca del Córdoba de Iván Ania, Sarabia catalogó al conjunto andaluz como "uno de esos rivales que engrandece la categoría". "No solo se trata de historia reciente o de ser una ciudad importante. Trata de trabajo, de propuesta y de ofrecer espectáculo. El Córdoba es un ejemplo de hacer bien las cosas bien desde hace mucho tiempo, con un entrenador como Iván Ania que ofrece cosas muy interesantes. Lo que han demostrado durante estas 32 jornadas tiene mucho mérito. Con el tiempo, han podido desarollar su idea y terminar de convencer tanto a los futbolistas como a la gente", justificó.

"Si preguntas en el vestuario del Córdoba, seguro que están mirando para el play-off. Conociendo el carácter de Iván (Ania), estoy convencido de que tiene la mentalidad de ganar lo máximo posible para acercarse. Han tenido un gran tramo siendo superiores a sus rivales principalmente fuera de casa", añadió sobre las opciones que ostentan los cordobeses de jugar la promoción para ascender a Primera.

Nico Fernández Mercau, con el balón controlado en el partido de ida. / Alex Domínguez

El preparador del Elche también respondió a cómo gestiona el grupo un final de liga tan apretado como lo es esta temporada: "Tenemos una tabla con las cuentas de la lechera en el vestuario. Las cábalas dam al fútbol mucha vidilla, en algún momento nos reímos con ello y vacilamos, pero nos toca estar centrados al máximo en lo que podemos controlar. Te pueden tocar cinco equipos de arriba y sacar muchos puntos y que luego venga uno de bajo y te comprometa una barbaridad. Si seguimos en este nivel, vamos a estar ahí hasta el final seguro".

"No es el objetivo pero debe ser la consecuencia. El objetivo es atacar como los 25 primeros minutos de Oviedo. Encontrar más soluciones. Correr cuando toque y defender bien situaciones de repliegue, sin que en dos o tres jugadas específicas nos hagan algún gol. El objetivo es mejorar esas pequeñas cosas", desarrolló sobre la posibilidad de conseguir este fin de semana la primera victoria a domicilio de la temporada.

Para finalizar, Sarabia habló sobre los pitos que recibió el Elche el pasado sábado, cuando el partido todavía estaba empatado. "Son pitos desde otro lugar. Antes eran de no estar del todo de acuerdo con lo que hacíamos, de disconformidad. De no estar del todo convencidos, algo que también le pasaba al resto de jugadores. Ahora son de ansiedad, de tenerlo ahí y no conseguirlo. No estoy nada enfadado y lo entiendo perfectamente, pero necesitamos que nuestra afición esté ahí, nos empuje y nos apoye", propinó.