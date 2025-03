Córdoba-Elche | Con todos... y a por todo

Diez partidos para el final de la temporada, al menos en la fase de liga regular. Empieza la cuenta atrás del Elche, con un destino, el ascenso a Primera División, que parece al alcance de la mano de la escuadra dirigida por Eder Sarabia, pero que prácticamente nadie duda que será difícil conseguirlo. Un tramo final que se inicia en Córdoba (domingo, 14 horas), ante un rival en buena dinámica, aunque sin estridencias como local, y con el objetivo de cortar, de una vez, una mala racha que ya dura demasiado: tres meses sin ganar fuera de casa.

Desde aquella despedida de 2024 con un golpe encima de la mesa en Castellón, el Elche de Sarabia no ha podido regresar de sus viajes con el botín pleno de los tres puntos. Una circunstancia que ha frenado la posible escapada ilicitana hacia el ascenso directo, dados los excelentes resultados (9 victorias consecutivas) en el estadio Martínez Valero. Ahora, los franjiverdes ven el momento ideal para encadenar victorias y tratar de abrir hueco con sus rivales directos. No será sencillo.

Los resultados recientes del equipo cordobesista, dirigido por Iván Ania, que no se ha cortado a la hora de elogiar el estilo del Elche en sus últimas comparecencias públicas, le han colocado a seis puntos de la zona de «play-off», pese a que sus números en el Nuevo Arcángel no son sobresalientes: en 2025 han ganado allí Almería (0-3), Racing de Santander (1-2) y Huesca (1-2). Tres rivales directos de los franjiverdes. Un motivo extra para no fallar esta tarde.

Fernández Mercau y «Canario» Álvarez

La mejor noticia para Sarabia es que puede viajar a Córdoba a por todo con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Yago de Santiago, cuya baja, pese a seguir siendo añorada, ya está más que aceptada, debido a que no podrá regresar al césped hasta la temporada que viene, se espera que en Primera. «Canario» Álvarez regresó el jueves al trabajo tras no disputar ni un minuto con Uruguay en el parón FIFA y Fernández Mercau, que no juega desde principios de febrero, tiene luz verde para volver a competir.

Falta por ver si ambos están para ser titular, debido al largo viaje desde Sudamérica de uno y al tiempo parado que lleva el otro. Marc Aguado también está disponibe tras recuperarse de su lesión en el hombro. Dudas en una alineación en la que siempre se espera alguna sorpresa del técnico vasco, sea en la línea que sea. Quienes no faltarán a la cita tampoco serán los aficionados, que en cerca de medio millar vivirán un domingo de romería hasta la ciudad califal para apoyar a los suyos y, sobre todo, alimentar la esperanza del ascenso.

Por lo que respecta a las bajas del conjunto local, Álex Sala, sancionado, se une esta semana a los lesionados Álex López, Mati Barboza y Adilson Mendes, mientras que las dudas para Iván Ania se ciernen en las dos inesperadas ausencias que sufrió el equipo blanquiverde en Zaragoza, Carlos Marín y Alberto del Moral.

Un momento del partido de la primera vuelta / Alex Domínguez

Ambos futbolistas han entrenado durante toda la semana entre algodones y tratarán de recuperarse a tiempo para un partido del que Ania ya ha advertido a los suyos, a base de elogios para el rival: «Es el equipo más dominador de la categoría y un claro favorito a ascender». Que los elogios, que seguirán apareciendo, fortalezcan y no debiliten al Elche.