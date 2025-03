Eder Sarabia: "El Córdoba nos ha exigido y hemos sabido sufrir"

Eder Sarabia aseguró que el Córdoba-Elche, que finalizó con victoria para los franjiverdes por dos tantos a uno, fue un "partidazo espectacular de fútbol e intensidad". "Quiero felicitar al Córdoba. Hemos sido dos equipos que hemos buscado la portería contraria. Nuestra afición y su afición tienen que estar orgullosas", agregó.

Durante el duelo, hubo varios tramos en los que el cuadro andaluz sometió a los ilicitanos y el técnico vasco admitió que su equipo pasó por "momentos difíciles". "El Córdoba nos ha exigido. En casa, con su gente, ellos son muy fuertes, pero hoy hemos estado muy bien. Sabemos ser superiores y también sabemos sufrir", explicó el entrenador del Elche, quien añadió que hoy es posiblemente el día que "más contento" ha acabado con sus jugadores.

Los franjiverdes, hasta este enfrentamiento, no ganaban fuera de casa desde el encuentro contra el Castellón que se produjo a finales del mes de diciembre. "Quizá sí sea el empujón que necesitábamos. No sabemos que va a pasar, está todo muy igualado. Podemos estar muy orgullosos de esta Segunda División. En el vestuario estamos muy convencidos de lo que hacemos", manifestó el preparador.

Acerca de las rotaciones y de los jugadores no convocados, Eder Sarabia afirmó: "Esto es el Elche CF. Somos muchos jugadores y se han quedado Sory Kaba y Álex Martín sin convocar, cuando se matan entrenando, hacen mejores a sus compañeros y son buenos profesionales". "El banquillo iba a tener que estar muy atento, tenían que leer lo que necesitaba el equipo", apuntó.

En ese sentido, el entrenador franjiverde insistió en que él "no daba por bueno el empate" y que su equipo "ha ido a por el partido sin ninguna duda".

"Estamos viviendo momentos muy bonitos. Tenemos que seguir cerca y agradeciendo todo lo que nos da la afición. Sigo pidiendo que estén ahí, que disfruten y que se sientan orgullosos de lo que hacemos en el campo", dijo el técnico respecto al apoyo de los aficionados desplazados a Córdoba.

Por último, Eder Sarabia, entre risas, no podía creerse que él acabara expulsado. "El árbitro me ha expulsado porque he entrado al campo. Me viene la pelota, vamos ganando y se la he dado en la mano al portero. Me expulsa a mí, que nunca pierdo tiempo, y lo hace en un partido en el que nos han inflado a patadas. Es una cosa que es increíble, ha sido tremendamente injusto", declaró.