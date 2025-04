Sarabia y el Elche buscan su triplete

Un tirón para escaparse. Eso es lo que busca el Elche en esta fase de la temporada, en la que abrir cualquier hueco con respecto a sus rivales directos por el ascenso a Segunda División sería fundamental, de cara a las jornadas decisivas del campeonato.

Este lunes, en el Martínez Valero, donde acumula nueve victorias seguidas, y ante el Racing de Ferrol, hundido en la tabla clasificatoria y que solo ha sumado un punto de los últimos 27 posibles; el Elche tiene una oportunidad de oro para lanzar ese mencionado ataque. Sobre todo porque, además, jugará conociendo el resto de resultados de la jornada. Si estos son favorables a los intereses ilicitanos, la motivación aumentará.

Pese al liderato, los franjiverdes solo han encadenado en una ocasión esta temporada tres triunfos consecutivos, algo a lo que vuelven a aspirar contra el Racing de Ferrol. Fue entre el final de 2024 y el inicio de este año, cuando derrotaron a Racing de Santander (3-0), Castellón (0-2) y Zaragoza (1-0). La racha se frenó en Gijón (1-1), aunque ese tramo coincidió con el meollo de casi tres meses sin perder, de noviembre a febrero.

Cuatro... en Primera RFEF

Si para el Elche sumar tres victorias seguidas resulta importante de cara al curso actual, en el caso particular de su entrenador, Eder Sarabia, supondría un hito en su carrera. El técnico vasco, hasta el momento, no ha conseguido una racha como esta en la categoría de plata del fútbol español.

En su etapa en Andorra (dos temporadas en Segunda División, la segunda sin completar, al ser destituido en la jornada 32), Sarabia llegó a ganar en varias ocasiones dos partidos seguidos, pero nunca llegó a tres. Y eso que en su estreno en el fútbol profesional como líder de un banquillo su equipo fue una de las revelaciones de la 2022-2023, encadenando rachas sin perder de ocho, seis, cinco y cuatro encuentros. Pero en ninguna de ellas llegó a dar el salto extra, ese que te permiten las sumas de tres en tres.

En Primera RFEF, categoría a la que Sarabia aterrizó tras su fichaje por el club del Principado en febrero de 2021 (estuvo campaña y media, con ascenso en la segunda de ellas) el preparador vasco sí pudo disfrutar con el sabor de una racha como la que actualmente busca con el conjunto franjiverde. Su mejor cifra fue de cuatro triunfos consecutivos, entre las jornadas 14 y 17 de la 2021-2022.

El Racing de Ferrol, penúltimo clasificado en la tabla, a 14 puntos de la salvación y, por lo tanto, con pie y medio en Primera RFEF, parece el rival ideal para sumar una nueva alegría en casa. Sin embargo, en el vestuario ilicitano no hay lugar a la confianza, sobre todo porque en la primera vuelta ya perdieron con los gallegos (1-0) en la séptima jornada, cita a la que los ferrolanos llegaban tras no haber ganado aún en la competición.

Respeto al Racing

«Estamos todos mentalizados y centrados en el Racing de Ferrol. Por cómo veo la dinámica soy optimista, con máximo respeto y rigor. Vamos a tener que hacer un gran partido para superar a este rival que conviene recordar que ya nos ganó en la primera vuelta», advirtió al respecto el propio Sarabia en rueda de prensa.

Eder Sarabia, junto a su segundo entrenador, Jon López / Áxel Álvarez

«El Racing es agresivo, aprieta arriba, tiene mecanismos para superarte si no haces bien la presión y estás atento a los detalles», explicó el vasco sobre el oponente que espera este lunes. «Puede que el partido se decida en el ataque, en estar preciso en los últimos metros... Necesitamos controlar todos los aspectos, como hicimos contra el Eldense: concentración, segundas jugadas, duelos...», agregó.

El objetivo es celebrar una nueva victoria. Sería la décima en el Martínez Valero y, como ya se ha dicho, la tercera consecutiva. Y en el Elche no tendrán reparos, si llega ese momento, en festejarlo, como hicieron el domingo pasado al regreso de Córdoba. «Hace tiempo que aprendí que en el fútbol hay que valorar mucho los momentos buenos y las victorias. Si no nos hubiese costado tanto no lo celebraríamos tanto como hicimos el otro día. Creo que eso no está reñido con la profesionalidad, el respeto, ser exigentes y preparar el siguiente partido al máximo», aseveró Sarabia, en réplica a las críticas recibidas por aquel acto. El lunes querrá repetir.

